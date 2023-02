Vers une réduction du coût de la dialyse au Bénin

Le gouvernement est sensible à la situation des dialysés au Bénin. Face aux journalistes de la presse en ligne vendredi 17 février 2023, le secrétaire général adjoint du gouvernement a levé un coin de voile sur les actions qui sont en vue pour l’acquisition à coût réduit des produits.

Ouf de soulagement pour les dialysés au Bénin. Le gouvernement à travers le ministre de la santé examine les « possibilités d’obtenir des intrants à prix moins coutant ». Le porte-parole du gouvernement s’est prononcé sur la question lors de la rencontre avec les médias en ligne en fin de semaine. A en croire Wilfried L. Houngbédji, il s’agit d’une part, de réaliser des « des économies d’échelle » quand on acquiert ces produits, et de favoriser d’autre part, leur disponibilité pour ceux qui en ont besoin. Dans ses explications, le porte-parole du gouvernement a évoqué le modèle d’approvisionnement actuel au Bénin, et qui n’est pas différent de celui de plusieurs autres pays. « Plus on achète en masse, plus on réalise des économies », a-t-il informé.

Le modèle d’approvisionnement qui se met en place au niveau des officines permettra selon lui, de faire des commandes groupées en vue de l’acquisition à des prix « plus intéressants » de ces produits. L’objectif visé étant de permettre au malade de débourser moins d’argent pour faire sa dialyse.

Pour ce qui concerne la prise en charge, le porte-parole assure que les privés ont toujours été associés à l’Etat. En dehors du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou, 02 autres centres ont été construits, et le 3e devrait être en cours de finition, a renseigne le secrétaire général adjoint du gouvernement.

