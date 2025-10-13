Vers une absence du parti LD à la présidentielle de 2026

Nouveau rebondissement sur la scène politique béninoise à six mois de la présidentielle 2026. Le parti d’opposition Les Démocrates (LD), dirigé par l’ancien président Boni Yayi, risque de ne pas présenter de candidat à l’élection d’avril 2026. Voici la raison.

Le député Michel Sodjinou, membre du groupe parlementaire Les Démocrates, a, par exploit d’huissier, sommé le président du parti, Yayi Boni à lui rendre son parrainage qu’il avait retiré auprès de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

L’affaire a été portée devant le juge des référés du Tribunal de Cotonou.

Un parrainage en moins, Les Démocrates hors course

Statuant publiquement et de manière contradictoire, le tribunal a ordonné la restitution immédiate du formulaire au député Sodjinou, et ce « nonobstant toute voie de recours ».

Une décision qui a des conséquences politiques immédiates. Les Démocrates se retrouvent désormais avec seulement 27 parrains sur les 28 requis par le Code électoral pour faire valider la candidature d’un duo présidentiel.

Le dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle prend fin ce mardi 14 octobre 2025.

Un coup dur pour ce grand parti de l’opposition.

