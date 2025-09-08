lundi, 8 septembre 2025 -

Vers un protocole pour internationaliser les grands événements culturels




À l’occasion de la Gaani 2025, le ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a annoncé l’élaboration prochaine d’un protocole destiné à donner une dimension internationale aux grands événements culturels du Bénin.

Au nom de la délégation gouvernementale, il a expliqué que l’édition 2025 de la Gaani, organisée pour la première fois dans le nouveau palais de Nikki, avait servi de test pour évaluer les installations et le dispositif mis en place par le comité local. « Cette édition devait nous permettre de roder la Gaani, afin que dès l’année prochaine, nous puissions lancer une véritable édition zéro dans ce nouveau cadre », a-t-il précisé.

Selon le ministre, ce protocole visera à renforcer la visibilité des fêtes identitaires, à l’image de celles déjà soutenues par l’État à Ouidah ou à Porto-Novo. L’objectif est de valoriser davantage ces patrimoines culturels uniques, tout en améliorant leur organisation pour le plaisir des Béninois et des visiteurs étrangers.

8 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




