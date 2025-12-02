mardi, 2 décembre 2025 -

Vers un partenariat entre la GDIZ et la Basketball Africa League

(Le coton béninois pourrait bientôt habiller les joueurs de la BAL)




Les responsables de la Zone industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ) ont accueilli, jeudi 27 novembre 2025, une délégation de NBA Africa, de la Basketball Africa League et de ‘’I AM Foundation’’.

Clare Akamanzi, CEO de NBA Africa, Amadou Gallo Fall, Président Basketball Africa League et Ian Mahinmi, fondateur de I AM Foundation découvrent les unités textiles de la Zone industrielle de Glo-Djigbé. Grâce aux explications du directeur Général de SIPI Bénin, Letondji Beheton, ils ont constaté le potentiel industriel de la GDIZ et sa capacité à transformer localement le coton en produits textiles de haute qualité.

La GDIZ est déjà sollicitée par des marques internationales telles que US Polo ASSN, The Children’s Place, GEMO ou encore H&M. Cette visite stratégique marque une étape déterminante dans la construction d’un partenariat inédit entre l’industrie textile béninoise et l’un des écosystèmes sportifs les plus influents au monde. « Grâce à nos chaînes de production textiles intégrées, le coton béninois transformé à GDIZ pourrait bientôt habiller les joueurs de la BAL et rayonner sur les parquets du monde entier. Les discussions sont en cours, afin de faire de cette vision, une réalité », informe la GDIZ.

2 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




