Lancement des études et travaux de requalification

Vers un nouveau nom et un nouveau visage pour le Palais des congrès




Le Conseil extraordinaire des ministres, tenu vendredi 26 décembre 2025, a validé le lancement des études et travaux de requalification de l’esplanade du Palais des congrès de Cotonou.

Des aménagements sont prévus sur le Palais des Congrès de Cotonou, afin de permettre à l’infrastructure de répondre aux exigences contemporaines de polyvalence, de mobilité et de logistique événementielle.

L’annonce a été faite, vendredi 26 décembre 2026, en Conseil extraordinaire des ministres.

« (...) Il sera procédé à une reconfiguration de la zone Nord du site en esplanade modulable, destinée à accueillir des foires, des manifestations culturelles et des rencontres institutionnelles.

Sont également programmées, des zones dédiées aux spectateurs ainsi que des aires de stationnements ponctuels.

Quant à la zone Sud, elle servira uniquement de parking de même qu’à la logistique des manifestations, avec un aménagement paysager et des accès orientés vers le sud.

La reprise de la clôture du côté de la Marina et un podium scénique complèteront ces transformations », précise le compte-rendu du Conseil des ministres.
M. M. 

27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




