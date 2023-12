Vers un dégel des sanctions contre le Niger

Un sommet ordinaire de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) aura lieu ce dimanche 10 décembre 2023, à Abuja au Nigéria.

Sommet ordinaire de la CEDEAO ce dimanche à Abuja. Selon les informations, le sommet ordinaire prévu pour le 10 prochain va permettre aux dirigeants d’aborder la situation politique dans les pays de transition (Mali, Burkina-Faso, Niger). Il pourrait y avoir la levée des sanctions contre le Niger.

Lors du dernier sommet tenu en août 2023 les Chefs d’Etat ont discuté de la situation politique au Niger après le coup d’État du 26 juillet 2023.

L’organisation ouest-africaine avait décidé des sanctions contre le Niger notamment la suspension de toutes les transactions commerciales et financières avec les États de la CEDEAO, la fermeture des frontières terrestres et aériennes et un gel des avoirs pour les responsables militaires impliqués dans le coup d’Etat. La CEDEAO avait aussi demandé la libération immédiate du président déchu Mohamed Bazoum et le retour complet à l’ordre constitutionnel au Niger. Ces sanctions continuent d’avoir de lourdes conséquences sur la population nigérienne.

A.A.A

8 décembre 2023 par ,