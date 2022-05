Vers le recrutement de 1000 jeunes à la GDIZ

1103 candidats ont été présélectionnés après un premier test dans le cadre du recrutement au profit du secteur textile à la Zone économique spéciale de Glo-Djigbé (GDIZ). 1000 jeunes seront recrutés au terme du processus de sélection.

La mise en œuvre du programme de recrutement des 1000 jeunes lancé par la Société d’investissement et de Promotion de l’industrie (SIPI Benin SA) et l’Agence de Promotion des Investissements et des Exportations (APIEX), en collaboration avec l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE) se poursuit au Bénin. Ce week-end, les listes des candidats présélectionnés après le premier test ont été été rendues publiques. Ils sont au total 1103 jeunes. Ces 1103 candidats présélectionnés vont passer les autres étapes du recrutement pour le secteur textile au sein de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé. L’objectif est de recruter au terme des différentes phases de sélection 1000 jeunes. Ces premiers salariés suivront une formation aux métiers du textile pendant 8 mois avant de prendre leurs fonctions.

Le programme de recrutement des 1000 jeunes a été lancé afin d’offrir aux groupes d’investisseurs de l’industrie textile qui s’installent au Bénin, du personnel bien formé et qualifié.

