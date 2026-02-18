Vers la ratification, de l’Accord instituant la Facilité africaine de Soutien juridique

Le gouvernement béninois a annoncé mercredi 18 février 2026, la transmission à l’Assemblée nationale, pour autorisation de ratification, de l’Accord instituant la Facilité africaine de Soutien juridique.

La Facilité africaine de Soutien juridique a été créée au lendemain des crises de la dette survenues au cours des années 1980-1990. « Celles-ci ont mis en évidence les faiblesses juridiques et techniques des Etats africains dans la résolution des litiges commerciaux ruineux avec les créanciers privés », informe le Conseil des ministres.

D’une part, souligne la source, elle opère comme une organisation internationale qui fournit des conseils juridiques et une assistance technique aux pays africains dans le cadre de la négociation de transactions commerciales complexes, de litiges avec les créanciers et du renforcement des capacités des gouvernements africains.

D’autre part, elle développe et propose des ressources et publications connexes axées sur le savoir avec pour objectif de promouvoir des accords équitables, bancables et durables qui apportent de la valeur ajoutée tout en protégeant leurs droits souverains. En adhérant à cet accord, le Bénin pourra participer à sa gouvernance, bénéficier de l’accès préférentiel aux services et aux bases de données de connaissances de l’institution puis recourir à ses panels spécialisés.

