Vers la production à grande échelle du maïs chinois au Bénin

La Chine à travers le Centre international de formation chinois de haute technologie de Longping, a organisé au Bénin en août dernier, une formation sur la technologie du maïs à haut rendement. L’objectif est d’améliorer le volume du commerce bilatéral entre les deux pays.

La production du maïs est très répandue au Bénin. Elle occupe selon le recensement national de l’agriculture, près de 80% des agriculteurs ; mais le retard technologique et le manque de canaux de commercialisation constituent depuis longtemps, des goulots d’étranglement pour la production à grande échelle de cette céréale dans le pays. A cet effet, le Centre pilote agricole Chine-Bénin a été lancé en septembre 2010 à Seme-Kpodji, dans le département de l’Ouémé, et 10 variétés de maïs chinois avaient été introduites au Bénin sur des champs d’essai. 04 ans après, trois des variétés les plus productives ont été fournies aux agriculteurs locaux pour une culture à grande échelle.

Dans la même perspective, une session de formation sur la technologie du maïs à haut rendement, organisée par le gouvernement chinois et mise en place par le Centre international de formation chinois de haute technologie de Longping, s’est tenue le mois dernier au Bénin. L’initiative vise à améliorer le volume du commerce bilatéral (1,95 milliard de dollars en 2022), soit une augmentation de 33,7 % par rapport à l’année précédente.

F. A. A.

6 septembre 2023 par