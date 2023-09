Mise en place d’un pôle d’excellence en ORL et en cardiologie au Bénin

En Conseil des ministres, mercredi 13 septembre 2023, le gouvernement béninois a décidé de la mise en place d’un pôle d’excellence en oto-rhino-laryngologie (ORL) ainsi que pour le renforcement de la formation et de la recherche en cardiologie conventionnelle au Bénin.

Les cas de pathologie en ORL comptent parmi les principales causes d’évacuations sanitaires du Bénin vers l’étrangers selon le compte rendu du Conseil des ministres. « La construction et l’équipement d’un centre de référence destiné à leur prise en charge, dans le souci de réduire les coûts liés à ces évacuations tout en améliorant l’accès des populations aux soins spécifiques, constituent une réponse qu’apporte le gouvernement à travers la construction du Centre hospitalier international de Calavi », informe la même source.

Le gouvernement note la nécessité de disposer de ressources humaines ayant les compétences requises pour une offre de soins de qualité en ORL. Il est aussi prévu le développement de ce pôle de compétences spécifiques, en relevant le niveau du plateau technique existant à travers des équipements d’imagerie de récente génération.

En ce qui concerne la cardiologie conventionnelle, l’absence d’enseignants titulaires dans cette discipline handicape la formation et l’encadrement des étudiants en spécialisation à l’unité de formation et de recherche en cardiologie du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou MAGA de Cotonou. Le gouvernement a donc fait l’option d’un partenariat interuniversitaire pour assurer la continuité de cette formation. Les partenariats seront signés avec l’Université Catholique de Louvain et le Centre hospitalier universitaire de Namur qui ont une grande expertise dans ces domaines respectifs.

Akpédjé Ayosso

13 septembre 2023 par