Vers la construction du Resort urbain et balnéaire d’Avlo à Grand-Popo

Le gouvernement a autorisé ce mercredi 18 février 2026 en Conseil des ministres, la réalisation de missions de contrôle technique et d’étude d’impact environnemental et social du projet de construction du Ressort urbain et balnéaire de AVLO, à Grand-Popo.

Promouvoir une offre balnéaire haut de gamme, développée selon une approche résolument orientée vers l’écotourisme. C’est l’objectif du projet de construction du Resort urbain et balnéaire d’Avlo, à Grand-Popo.

Afin de garantir la qualité et la durabilité des ouvrages projetés, le gouvernement a jugé nécessaire d’engager, en complément des études architecturales et techniques déjà en cours, une étude d’impact environnemental et social. Cette démarche permettra d’évaluer les effets potentiels du projet sur l’écosystème côtier ainsi que sur les communautés riveraines.

