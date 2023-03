Le Gouvernement veut mettre en place une plateforme de contrôle

En Conseil des ministres ce mercredi 15 mars 2023, le gouvernement béninois s’est penché sur l’amélioration de la régulation du secteur des jeux de hasard, d’argent et de paris puis la mise en place d’une plateforme de contrôle.

« En vue de s’adapter à l’évolution des pratiques intervenues ces dernières années, il urge d’actualiser la législation applicable au secteur en mettant en place un dispositif performant de contrôle », informe le Conseil des ministres. L’objectif est d’assurer une meilleure supervision ; le traitement plus équitable des opérateurs de jeux afin de stimuler la concurrence et la création de valeur ; le renforcement de la lutte contre les activités illicites, l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. A cela s’ajoutent la protection des populations vulnérables exposées au risque d’addiction, la préservation des mineurs et la promotion du jeu responsable.

Le Conseil a donc autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé de juristes ainsi qu’avec un opérateur expérimenté en vue de proposer une amélioration de la régulation et de procéder à l’installation d’une plateforme de contrôle.

Akpédjé Ayosso

