Le vernissage de l’exposition "Kossilé" du plasticien béninois Hector Sonon aura lieu vendredi 6 janvier 2023 à l’Institut Français du Bénin.

Des œuvres basées sur le symbole de la natte traditionnelle appelée "Kossilé". C’est une exposition du plasticien béninois Hector Sonon. Le vernissage aura lieu ce vendredi. Kossilé veut dire en langue Yoruba, « il n’est pas à la maison », ou mieux, « il n’est pas là ».

« Cette natte fabriquée à base de lamelles de branchages de palmier à huile permet à une personne à l’intérieur d’une maison de se camoufler pour refuser une visite inopinée ou indésirée. Généralement, "Kossilé" est posée à l’entrée des cases dédiées aux ancêtres qui sont dans le vent qui souffle ; ou à l’entrée des couvents vodoun où sont gardés les plus grands secrets d’initiation », informe le communiqué de presse de l’Institut Français du Bénin. Selon Wilfried Batcho, le vide entre l’assemblage des longues lames sert de courroie de transmission entre les morts et les vivants. Le travail de recherche et de création de l’artiste béninois Hector Sonon, poursuit-il, nous inscrit dans la continuité de la vie à travers ses phases visibles et invisibles, célébrant ainsi l’éternité des mondes.

L’exposition est ouverte au public du 07 au 27 janvier 2023 à l’Institut français du Bénin.

Biographie de l’artiste

Hector Sonon est dessinateur, caricaturiste, illustrateur et bédéiste béninois. Autodidacte et acteur chevronné du dessin de presse, il se perfectionne à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles en 1997. L’artiste reçoit en 1998 le « Prix Découvertes » aux « Journées Africaines de la Bande Dessinée » de Libreville. Avec son projet « Darfour », il le premier prix « Africa e Mediterraneo » 2007-2008. Au Festival International de la bande-dessinée d’Alger (FIBDA) en 2009, Hector Sonon participe à l’album collectif « La bande dessinée conte l’Afrique ». En 2012, il publie « Toubab or not toubab », son premier album édité en France qui reçoit le « Prix du Meilleur Dessin » au FIBDA.

