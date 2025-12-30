Venu récupérer sa moto après un vol, un homme est arrêté

Un individu a été arrêté, samedi 27 décembre 2025 par le commissariat de l’arrondissement de Tanguiéta pour des faits présumés de vol et de complicité de vol. L’affaire concerne le démontage de pièces d’un véhicule de patrouille de la police.

Dans la nuit du mercredi 24 au jeudi 25 décembre, vers 22 heures, des riverains ont alerté la police de Cobly. Ils signalaient des individus en train de démonter un véhicule de patrouille de la police.

Une équipe de patrouille s’est immédiatement rendue sur place. À l’arrivée des forces de l’ordre, les suspects ont pris la fuite. Ils ont abandonné une motocyclette de marque CG Haojue ainsi qu’un sac contenant plusieurs clés mécaniques.

Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs.

Samedi soir, vers 20 heures, un homme s’est présenté au poste de police. Il a déclaré vouloir signaler la perte des pièces de la motocyclette retrouvée sur les lieux. Il s’est présenté comme conducteur de véhicule automobile.

Interpellé, il a nié toute implication dans la tentative de vol. Il a toutefois reconnu avoir abandonné la motocyclette le mercredi 24 décembre, entre 19 et 22 heures, tout en affirmant se trouver sous l’emprise de l’alcool, sans pouvoir indiquer l’endroit exact.

L’individu a été placé en garde à vue.

