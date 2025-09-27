Vente et usage des cahiers d’activités interdits

Dans le département de l’Atlantique, la vente et l’usage des cahiers d’activités sont interdits dans les collèges et lycées.

Par une note circulaire en date du 25 septembre 2025, la Direction Départementale des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle de l’Atlantique interdit formellement la vente et l’utilisation des cahiers d’activités dans les établissements publics et privés du secondaire général, technique et de la formation professionnelle.

L’usage de ces cahiers est contraire aux instructions officielles, rappelle la décision.

Les responsables d’établissements et enseignants sont invités à s’y conformer strictement.

La note précise que tout contrevenant s’expose à des sanctions disciplinaires, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

