samedi, 27 septembre 2025 -

419 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Collèges et lycées de l’Atlantique

Vente et usage des cahiers d’activités interdits




Dans le département de l’Atlantique, la vente et l’usage des cahiers d’activités sont interdits dans les collèges et lycées.

Par une note circulaire en date du 25 septembre 2025, la Direction Départementale des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle de l’Atlantique interdit formellement la vente et l’utilisation des cahiers d’activités dans les établissements publics et privés du secondaire général, technique et de la formation professionnelle.

L’usage de ces cahiers est contraire aux instructions officielles, rappelle la décision.

Les responsables d’établissements et enseignants sont invités à s’y conformer strictement.

La note précise que tout contrevenant s’expose à des sanctions disciplinaires, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

27 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah




Inscriptions ouvertes pour l’obtention du BAPES et CAPES


26 septembre 2025 par Marc Mensah
L’Ecole Normale Supérieure (ENS) de Porto-Novo, a ouvert, du 29 (…)
Lire la suite

Celtiis célèbre les meilleures bachelières du Bénin


26 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’opérateur Celtiis a récompensé, ce mercredi 24 septembre, les 12 (…)
Lire la suite

250 orphelins reçoivent des kits scolaires à Porto-Novo et Toffo


25 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Association Main d’Espoir a procédé à la distribution de kits (…)
Lire la suite

Accord de partenariat avec le Brésil, la France et le PAM


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le 2e Sommet mondial de la Coalition pour l’alimentation scolaire a été (…)
Lire la suite

La plateforme d’inscription des nouveaux bacheliers ouverte le 22 septembre


18 septembre 2025 par Marc Mensah
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (…)
Lire la suite

Une nouvelle stratégie pour intégrer tous les enfants hors école d’ici 2030


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 17 septembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Conditions pour être un établissement privé de renommée internationale


17 septembre 2025 par Marc Mensah
Le décret présidentiel n°2025-483 du 30 juillet 2025 fixe les (…)
Lire la suite

L’État offre désormais des ‘’Bourses de vie’’ aux meilleurs au CEP et BEPC


16 septembre 2025 par Marc Mensah
Un nouveau décret fixe les conditions et modalités d’octroi de bourses (…)
Lire la suite

NOCIBE soutient plus de 12.000 élèves pour la rentrée 2025-2026


16 septembre 2025 par Marc Mensah
Les apprenants de la commune d’Adja-Ouèrè ont démarré la rentrée (…)
Lire la suite

Les bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à l’UNSTIM


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Liste des nouveaux bacheliers bénéficiaires de bourses pleines à (…)
Lire la suite

Les bénéficiaires de bourses pleines à l’UP


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Liste des étudiants bénéficiaires de bourses pleines à l’Université de (…)
Lire la suite

Listes des bacheliers bénéficiaires de bourses d’excellence


13 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (…)
Lire la suite

Peu d’affluence devant les stands de fournitures à Cotonou


12 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
A quelques jours de la rentrée 2025-2026, les revendeurs d’articles (…)
Lire la suite

Liste des AME du secondaire déployés dans l’Alibori


12 septembre 2025 par Marc Mensah
769 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été mis à disposition (…)
Lire la suite

1062 AME déployés dans l’Atacora au titre de 2025-2026


12 septembre 2025 par Marc Mensah
1062 Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) ont été mutés dans le (…)
Lire la suite

Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire


11 septembre 2025 par Marc Mensah
190.800 élèves du primaire entament l’année scolaire 2025-2026 avec un (…)
Lire la suite

Candidatures retenues pour le test de recrutement de 250 assistants de (…)


10 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère du travail et de la fonction publique a publié la liste (…)
Lire la suite

Plus de 1,5 milliard FCFA déjà débloqués pour les écoles


10 septembre 2025 par Marc Mensah
À quelques jours de la rentrée des classes, le gouvernement a réuni, ce (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires