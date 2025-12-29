lundi, 29 décembre 2025 -

875 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Carnet noir

VLAVONOU présente les condoléances du Parlement à la famille HOUDEGBE




Une délégation de députés et de cadres parlementaires, conduite par le Président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU, s’est rendue au domicile de feu Octave Cossi HOUDEGBE, ancien député rappelé à Dieu le 15 décembre 2025. La délégation est allée exprimer la compassion et la solidarité du Parlement à la famille éplorée.

Au nom de la Conférence des Présidents de l’Assemblée nationale, le Président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU à la tête d’une délégation s’est rendue au domicile de feu député, Octave Cossi HOUDEGBE. Seul objectif, exprimer la solidarité du Parlement à la famille de l’illustre disparu.
L’ex parlementaire selon le chef du Parlement béninois, a mené le bon combat. Tout au long de sa vie, dans sa quête du développement économique et social, de la promotion de la paix et de la transformation individuelle, il a placé l’éducation, l’arme la « plus puissante pour changer le monde », au cœur de ses actions.
« Promouvoir l’accès à l’éducation, renforcer l’inclusion universitaire et offrir un enseignement supérieur de qualité : tels ont été ses combats, aussi bien au Bénin, qu’en République centrafricaine et dans la sous-région ouest-africaine », a témoigné Louis VLAVONOU, saluant la mémoire d’un homme qui a marqué les 7e et 8e législatures au Bénin.
Octave Cossi HOUDEGBE, est le Promoteur de Houdégbé North American University Benin (HNAUB), implantée à Akpakpa. Il a occupé de hautes fonctions en République centrafricaine, notamment Secrétaire d’État du Président de la République, Délégué au Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Hydraulique ; Ministre, Conseiller du Président de la République, chargé des dossiers de l’Économie et des Finances, avec rang et prérogatives de Ministre d’État, ainsi que Président du Conseil d’Administration de l’ENERCA. Il a également assumé les fonctions de Président du Conseil d’Administration de l’ENERCA.
De retour au Bénin, il fut couronné et devient Majesté Dada Awignan Médjèmadokokpon.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

29 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Près de 1000 bouteilles de liqueurs frelatées saisies à Pahou


28 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a procédé ce vendredi 26 décembre 2025, à la (…)
Lire la suite

Les preuves d’un vol de tontine retrouvées dans des WC


27 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Un fait pour le moins insolite a marqué le week-end du 20 décembre 2025 (…)
Lire la suite

La Police républicaine dotée de motos électriques


24 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société Spiro, spécialisée dans la confection et la commercialisation de
Lire la suite

1,7 million F de faux billets et du chanvre indien saisis


2 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Allada dans le département de l’Atlantique, la Police républicaine a (…)
Lire la suite

04 suspects arrêtés à Comé, drogue et plusieurs objets saisis


2 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a interpellé dans l’après-midi de ce dimanche 30 (…)
Lire la suite

Un inciendie crée des dégâts à l’IMSP de Dangbo


27 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
L’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo a (…)
Lire la suite

Une femme retrouvée morte après un avortement clandestin


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Une jeune femme a été retrouvée morte, ce dimanche 24 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Malades mentaux et mendiants intégrés au CAPAM


23 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministère des affaires sociales et de la microfinance a récupéré ces (…)
Lire la suite

Un homme jugé pour escroquerie


23 novembre 2025 par Marina Houénou
La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

L’Armée offre une assistance vétérinaire gratuite aux éleveurs peuhls


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Armée béninoise à travers la Direction de la participation des armées (…)
Lire la suite

Un couple de trafiquants de drogue arrêté à Bassila


19 novembre 2025 par Marina Houénou
La Police a interpellé au petit matin du mardi 18 Novembre 2025 à (…)
Lire la suite

Des faussaires arrêtés, 22 plaques d’immatriculation et 30 cartes (…)


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce lundi 17 novembre 2025, le commissariat d’Aglogbè, localité située (…)
Lire la suite

Des sacs de charbon contenant 150 kg de drogue saisis


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les agents du Service régional de lutte contre la fraude (SRLCF), (…)
Lire la suite

Adam Boni Tessi, ex président de la HAAC n’est plus


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’ancien président de la Haute autorité de l’audiovisuel et de la (…)
Lire la suite

2,5 tonnes de faux médicaments saisies, la revendeuse arrêtée


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Police républicaine a interpellé, ce jeudi 13 novembre 2025, une (…)
Lire la suite

En quête de rituel d’argent, un étranger échappe au pire


13 novembre 2025 par Marina Houénou
Une affaire de rituel d’argent a failli coûter la vie à un citoyen (…)
Lire la suite

1 voleur de téléphones et de sacs à main interpellé


13 novembre 2025 par Marina Houénou
Un individu impliqué dans le vol de téléphones et de sacs à main a été (…)
Lire la suite

Un voleur de pièces de voiture arrêté


13 novembre 2025 par Marina Houénou
Une patrouille de police a interpellé, mercredi 12 novembre 2025 à (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires