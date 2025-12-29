VLAVONOU présente les condoléances du Parlement à la famille HOUDEGBE

Une délégation de députés et de cadres parlementaires, conduite par le Président de l’Assemblée nationale, Louis VLAVONOU, s’est rendue au domicile de feu Octave Cossi HOUDEGBE, ancien député rappelé à Dieu le 15 décembre 2025. La délégation est allée exprimer la compassion et la solidarité du Parlement à la famille éplorée.

Seul objectif, exprimer la solidarité du Parlement à la famille de l'illustre disparu.

L’ex parlementaire selon le chef du Parlement béninois, a mené le bon combat. Tout au long de sa vie, dans sa quête du développement économique et social, de la promotion de la paix et de la transformation individuelle, il a placé l’éducation, l’arme la « plus puissante pour changer le monde », au cœur de ses actions.

« Promouvoir l’accès à l’éducation, renforcer l’inclusion universitaire et offrir un enseignement supérieur de qualité : tels ont été ses combats, aussi bien au Bénin, qu’en République centrafricaine et dans la sous-région ouest-africaine », a témoigné Louis VLAVONOU, saluant la mémoire d’un homme qui a marqué les 7e et 8e législatures au Bénin.

Octave Cossi HOUDEGBE, est le Promoteur de Houdégbé North American University Benin (HNAUB), implantée à Akpakpa. Il a occupé de hautes fonctions en République centrafricaine, notamment Secrétaire d’État du Président de la République, Délégué au Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Hydraulique ; Ministre, Conseiller du Président de la République, chargé des dossiers de l’Économie et des Finances, avec rang et prérogatives de Ministre d’État, ainsi que Président du Conseil d’Administration de l’ENERCA. Il a également assumé les fonctions de Président du Conseil d’Administration de l’ENERCA.

De retour au Bénin, il fut couronné et devient Majesté Dada Awignan Médjèmadokokpon.

