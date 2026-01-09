vendredi, 9 janvier 2026 -

Municipales de 2026

VALORISATION DU PATRIMOINE LOCAL : POLITIQUE DOMANIALE




Béninoises et Béninois

Chères populations

Depuis bientôt 10 ans, la valorisation du patrimoine national est au coeur de la vision de développement touristique portée par le Gouvernement. En tant que

coproducteur de l’action publique, le parti Union Progressiste le Renouveau, ne sexcontente pas seulement d’adhérer à cette vision, nous la faisons nôtre, et nous nous employons à la promouvoir dans les communes que nous dirigeons, pour qu’elle inspire et impulse de nouvelles dynamiques locales de valorisation du patrimoine.

Ainsi, l’ UP le Renouveau, veille à ce que partout où nous sommes majoritaires dans les conseils communaux et municipaux, le patrimoine culturel, cultuel, ancestral, matériel et immatériel, dans toutes ses manifestations et dimensions, soit valorisé, pour l’effectivité d’une économie locale de tourisme, susceptible de contribuer au bien-être des populations à la base. C’est pour accélérer la mise en œuvre de cette vision locale de développement de tourisme par la valorisation du patrimoine communal, qu’ il faut nous accorder la majorité dans encore plus de conseils communaux et municipaux que par le passé.

Dans les communes dirigées par les cadres de l’ UP le Renouveau, la politique domaniale est fondée sur la mise en œuvre sans faille et sans contournement des décisions et directives gouvernementales en matière de gestion du foncier communal et la lutte implacable au niveau local contre toutes sortes de mafia foncière et domaniale , ayant causé tant de préjudices à tant d’honnêtes citoyens dans nos communes. C’est pour cette raison que l’ UP le Renouveau, a œuvré inlassablement, pour la création de la Cour Spéciale des Affaires Foncières ( CSAF), donc l’avènement permet progressivement de faire reculer les frontières de la criminalité foncière.

Pour la consolidation de la nouvelle dynamique de valorisation du patrimoine local et des politiques domaniales communales qui garantissent la sécurité foncière à l’ensemble de la communauté, faites le bon choix le 11 janvier 2026 en choisissant UP le Renouveau.

Votons tous l’ Union Progressiste le Renouveau.

9 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




