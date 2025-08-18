L’UP-R exprime sa compassion après le drame

L’Union Progressiste le Renouveau (UP-R) a réagi au drame de la route survenu dans la nuit du 16 au 17 août à Glazoué. Dans un communiqué, le parti politique exprime sa « profonde consternation » face à cette tragédie.

Le terrible accident survenu à hauteur du pont de franchissement du fleuve Ouémé à Thio dans la commune de Glazoué, n’a pas laissé indifférent le parti Union Progressiste le Renouveau (UP-R). Face à la tragédie, le parti dit partager « l’angoisse et la profonde inquiétude des proches des disparus », auxquels il réaffirme son « entière compassion et sa proximité humaine ».

« Le bilan établi à ce stade fait état d’un (01) décès, de neuf (09) blessés actuellement pris en charge (…) et de quarante-quatre (44) personnes portées disparues », précise le communiqué signé par le secrétaire général du parti, Gérard Gbenouchi.

Appel à la responsabilité

L’UP-R salue la mobilisation rapide des autorités. Il remercie en particulier le président de la République et le gouvernement pour leur réaction immédiate, avec le déploiement de l’ORSEC et des moyens de secours sur les lieux.

Le parti appelle à la responsabilité de tous face à la recrudescence des accidents. Il rappelle l’importance du respect du Code de la route et la nécessité d’un effort collectif pour éviter d’autres drames.

18 août 2025