Une vingtaine de cybercriminels dont une femme arrêtés à Lokossa

Une vaste opération menée par les éléments du commissariat de Lokossa a permis d’interpeller plusieurs présumés cybercriminels. Les mis en cause seront bientôt présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Salé temps pour les cybercriminels logés dans les quartiers Zohoungo, Kindji et Tchicomey à Lokossa dans le département du Mono. Plusieurs d’entre eux ont été arrêtés vendredi 20 octobre 2023 lors d’une descente musclée des éléments de la police républicaine. Nos sources renseignent qu’ils sont environ une vingtaine, dont une femme. La perquisition effectuée dans leurs domiciles a permis de saisir des ordinateurs portables, des téléphones, modems WiFi, des cartes bancaires, des postes TV, et plusieurs autres objets.

Placés en garde à vue, ils seront bientôt présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

22 octobre 2023 par ,