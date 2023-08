Une vingtaine d’officiels techniques en recyclage

En prélude à la 10e édition de la Coupe d’Afrique des Nations du Maracana prévue du 24 au 30 septembre à Grand-Popo, une vingtaine d’officiels sont en formation depuis quelques semaines au CEG les Pylônes d’Agla à Cotonou.

Le Collège les Pylônes d’Agla à Cotonou sert de cadre depuis près d’un mois aux séances de recyclage de mise à niveau pour les officiels techniques aspirants et anciens du Maracana. Le but de ces séances, est de permettre à ces officiels techniques d’être mieux aguerris afin de faire une bonne compétition. Cela leur permettra également d’être prêts et ne négliger aucun aspect de l’organisation de cette compétition continentale.

Ces séances de recyclage sont une initiative du comité d’organisation de la dixième édition de la Coupe d’Afrique des Nations (Mara’Can Grand-popo 2023) présidé par Elias Béhanzin.

Sous les ordres de l’instructeur Maracana Appolinaire Mahouvi et de Jorince Brice Aitchédji arbitre international et instructeur Maracana, les anciens officiels techniques et les nouveaux aspirants ont revisité les quatorze lois qui composent la discipline et ses subtilités afin d’être représentatifs lors de la compétition.

Côté participants à cette séance de recyclage, la joie est grande.

Jorince Brice Aitchédji arbitre international et instructeur Maracana, qui a participé à huit Coupes d’Afrique des Nations de la discipline affirme que « c’est des séances de recyclage pour les anciens et les nouveaux officiels techniques en vue de les mettre dans les conditions de compétition en revisitant les différentes notions fondamentales sur les lois de jeu, car depuis 2019, il n’y a plus eu une formation pareille pour ces derniers et grâce à cette compétition ils bénéficient de ces savoirs afin d’être prêts pour Grand-popo et aussi ces séances permettront aux nouveaux officiels techniques de passer des examens afin d’avoir des grades dans les mois à venir pour officier des rencontres. »

Les participants à cette formation seront soumis à différents tests au terme des séances. Les admis pourront prendre part aux différentes compétitions statutaires voire internationales.

J.S

25 août 2023 par