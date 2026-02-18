Une vingtaine d’individus interpellés pour trafic de produits psychotropes

A Ouidah dans le département de l’Atlantique, l’action conjuguée des commissariats de Police de Pahou et des 2e et 4e arrondissements a permis d’appréhender ce mardi 17 février 2026, une vingtaine d’individus pour détention, usage et consommation de produits psychotropes.

Dans le cadre de la lutte contre les stupéfiants, la Police a intensifié ses actions ce mardi 17 février 2026 à Ouidah. Une vingtaine d’individus ont été interpellé à Pahou et dans le centre-ville.

A Pahou, une série d’opérations dans les villages Adjarra-Adovié, bazounkpa et Hèvié-Liclan a permis aux forces de sécurité d’interpeller 18 individus en possession de produits psychotropes.

Au centre-ville de Ouidah, les éléments des commissariats du 2e et du 4e arrondissement selon une source policière, ont uni leurs forces pour traquer les trafiquants et consommateurs de chanvre indien. Plus tôt dans la même journée du mardi, 02 individus ont été interpellés au quartier Gbéto sud dans une maison transformée en ghetto pour détention, usage et commercialisation de produits psychotropes.

Les personnes arrêtées dans le cadre de ces opérations répondront bientôt de leurs actes devant la justice.

