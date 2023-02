Une victoire du Maroc sur ses détracteurs européens et africains

La décision prise par le Groupe d’action financière (GAFI), le 24 février 2023, à l’unanimité de ses membres, de sortir le Maroc de sa “liste grise” est une grande victoire du Royaume sur ses détracteurs du Parlement Européen (après sa Résolution du 19 janvier 2023) et autres pour redorer son image au plan international.

Cette décision que vient de prendre le GAFI réaffirme la position de leadership régional et continental du Maroc en matière de bonne gouvernance financière, et positionne Royaume en tant que modèle.

Le paradoxe est que le Maroc sort de la liste grise du GAFI, au moment même où l’Afrique du Sud, soutien de l’entité terroriste et séparatiste du Polisario, y fait son entrée.

La reconnaissance du GAFI à l’égard du Maroc est significative à plus d’un titre et vient couronner les efforts et actions des autorités en application des hautes directives royales.

