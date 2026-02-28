lundi, 2 mars 2026 -

Lutte contre la contrefaçon au Bénin

Une unité clandestine de production de tomate en boîte démantelée




Une unité clandestine de fabrication de fausse tomate concentrée en boîte a été démantelée lors d’une opération conjointe menée par le directeur du développement industriel appuyé par les éléments de la Police républicaine. Le produit issu de cette unité est impropre à la consommation et représente une menace pour la santé.

Les populations sont invitées à redoubler de vigilance en ce qui concerne l’achat de boites de conserve sur les marchés. Une unité clandestine de fabrication de fausse tomate concentrée en boîte a été démantelée ces derniers jours. L’unité incriminée selon les informations, propose un produit qui s’apparente à la tomate concentrée à travers un mélange de farine de soja, de colorant rouge et de sel bien dosé. Une quantité importante de ces fausses concentrées de tomate est déjà déversée sur le marché, alors que les conditions de production non contrôlées, la qualité des ingrédients utilisés, et les méthodes de conservation exposent les populations à des risques de santé.
L’enquête se poursuit.

F. A. A.

28 février 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




