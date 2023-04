Une trentaine de vendeurs à la sauvette arrêtés

Une opération menée par les agents de police du commissariat spécial de Dantokpa a conduit à l’interpellation de trente-trois vendeurs et vendeuses occupant anarchiquement les espaces publics.

Les revendeurs et revendeuses installés entre la station Lègba à Saint Michel au bord de la voie et au niveau de la pharmacie 4 Thérapies à Dantokpa sur le terre-plein central séjournent en prison depuis quelques jours, selon Bip Fm. Les 33 vendeurs et vendeuses à la sauvette ont été interpellés lors d’une opération menée par les agents de police du commissariat spécial de Dantokpa. C’est à la suite d’une phase de sensibilisation sur l’occupation anarchique des espaces publics.

