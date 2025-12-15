lundi, 15 décembre 2025 -

709 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :    

Enquête sur le coup d’Etat déjoué au Bénin

Une trentaine de suspects devant la CRIET




Une trentaine de suspects ont été présentés devant la CRIET, ce lundi 15 décembre 2025, dans le cadre de l’enquête sur la mutinerie du 7 décembre visant à renverser le régime du président Patrice Talon et à remettre en cause l’ordre constitutionnel au Bénin.

Plus de 30 suspects tous de l’armée ont été présentés dans la soirée de ce lundi devant la CRIET dans le cadre de l’affaire tentative de coup d’Etat perpétrée dimanche dernier à Cotonou.
La plupart de ces hommes en uniforme ont été arrêtés devant la télévision nationale SRTB et dans le cadre de l’enquête sur cette affaire criminelle.
Les mis en cause vont comparaître devant le procureur spécial et devant les juges d’instruction avant de connaître leur sentence.
La présentation des personnes incriminées dans ce dossier va se poursuivre dans les prochains jours.
L’enquête se poursuit pour traquer d’autres complices militaires et civils impliqués dans ce putsch avorté.
Les personnes qui seront reconnues coupables dans ce dossier risquent de lourdes peines compte tenu de la gravité des infractions.
Le chef des mutins le lieutenant-colonel Pascal Tigri et quelques-uns de ses compagnons en cavale sont activement recherchés.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

15 décembre 2025 par Ignace B. Fanou




La condamnation du F. Hounvi confirmée en appel avec ré-qualification (…)


15 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le verdict du procès en appel du prévenu Steve Amoussou présenté comme (…)
Lire la suite

Candide Azannaï passe en garde à vue


14 décembre 2025 par Marc Mensah
Candide Azannaï, président du parti d’opposition Restaurer l’Espoir (…)
Lire la suite

Les premiers éléments de l’Enquête judiciaire toujours en attente


14 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a tenté de renverser (…)
Lire la suite

Voici la conduite à tenir en cas de découverte d’armes ou de munitions


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une enquête menée par la Police républicaine révèle que des matériels (…)
Lire la suite

70 emballages de chanvre indien saisis à Illara


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Illara, une localité du département du Plateau, la Police (…)
Lire la suite

Les candidats retenus pour les tests psychotechniques de l’Armée de l’air


11 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Au terme du test de présélection organisé le 29 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Le Président de l’Assemblée, condamne la tentative de coup d’État


8 décembre 2025 par La Rédaction
Après la tentative de déstabilisation du regime démocratique au Bénin, (…)
Lire la suite

Les mutins arrêtés, le Colonel Pascal Tigri en fuite


7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Apres l’échec de leur tentative de déstabilisation de l’Etat au petit (…)
Lire la suite

Échec d’une tentative de déstabilisation du pays par une dizaine de (…)


7 décembre 2025 par La Rédaction
Un groupe d’hommes en uniforme ont tenté très tôt ce dimanche matin, (…)
Lire la suite

Le Bénin se dote d’un laboratoire d’analyse ADN


3 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
En Conseil des ministres ce mercredi 03 décembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

Plus de 3 tonnes de faux médicaments saisis


3 décembre 2025 par Marc Mensah
Une vaste opération policière menée dans la soirée du 22 novembre 2025 (…)
Lire la suite

Une sexagénaire condamnée pour avoir battu sa domestique


2 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal d’Abomey-Calavi a condamné, ce mardi 02 décembre 2025, une (…)
Lire la suite

un tournant décisif vers un cadre juridique plus juste et inclusif renforcé


26 novembre 2025 par La Rédaction
: Gouvernement, organisations d’employeurs et de travailleurs ont, (…)
Lire la suite

Deux présumés voleurs de motocyclettes arrêtés, 05 motos saisies


25 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A Natitingou, commune située dans le département de l’Atacora, la (…)
Lire la suite

Une dizaine d’otages libérés à Kalalé


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Des personnes enlevées en octobre 2025 dans la commune de Kalalé, au (…)
Lire la suite

Un malfrat arrêté après un vol à main armée, deux autres en fuite


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A la suite d’un braquage perpétré le dimanche 16 novembre 2025, à (…)
Lire la suite

Un féticheur écope de 60 mois de prison pour escroquerie


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le mercredi 19 novembre 2025, le tribunal d’Abomey-Calavi a rendu son (…)
Lire la suite

Un cambrioleur se venge de sa victime et écope de 60 mois de prison


21 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le tribunal d’Abomey-Calavi, a rendu ce mercredi 19 novembre 2025, son (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires