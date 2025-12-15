Une trentaine de suspects devant la CRIET

Une trentaine de suspects ont été présentés devant la CRIET, ce lundi 15 décembre 2025, dans le cadre de l’enquête sur la mutinerie du 7 décembre visant à renverser le régime du président Patrice Talon et à remettre en cause l’ordre constitutionnel au Bénin.

Plus de 30 suspects tous de l’armée ont été présentés dans la soirée de ce lundi devant la CRIET dans le cadre de l’affaire tentative de coup d’Etat perpétrée dimanche dernier à Cotonou.

La plupart de ces hommes en uniforme ont été arrêtés devant la télévision nationale SRTB et dans le cadre de l’enquête sur cette affaire criminelle.

Les mis en cause vont comparaître devant le procureur spécial et devant les juges d’instruction avant de connaître leur sentence.

La présentation des personnes incriminées dans ce dossier va se poursuivre dans les prochains jours.

L’enquête se poursuit pour traquer d’autres complices militaires et civils impliqués dans ce putsch avorté.

Les personnes qui seront reconnues coupables dans ce dossier risquent de lourdes peines compte tenu de la gravité des infractions.

Le chef des mutins le lieutenant-colonel Pascal Tigri et quelques-uns de ses compagnons en cavale sont activement recherchés.

