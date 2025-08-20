Une trentaine de corps enterrés ce mercredi

Une trentaine de victimes de l’accident de bus survenu dans le fleuve Ouémé ont été inhumées ce mercredi 20 août 2025 à Savè.

Les corps repêchés ont été enterrés selon le rite musulman.

L’inhumation a été faite ce mercredi 20 août 2025 en présence des familles endeuillées et des autorités locales.

Le bus de la compagnie STM, immatriculé CC 0085 MD reliant Lomé à Niamey, a terminé sa course dans le fleuve, à hauteur de la commune de Savè le dimanche dernier.

Les opérations de secours ont permis de retrouver et d’extraire une trentaine de dépouilles. D’autres recherches se poursuivent pour retrouver 05 passagers toujours portés disparus.

Neuf (09) rescapés de l’accident sont hospitalisés dans un état jugé stable à l’hôpital de Savè.

L’action des pêcheurs traditionnels de l’arrondissement d’Offè, des agents de Police de la commune de Savè et de l’Agence Nationale de Protection Sociale a été déterminante dans la recherche des corps après le drame.

