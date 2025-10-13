Une trentaine d’individus arrêtés, des biens et de la drogue saisis

Une opération de la police républicaine du 6 au 12 octobre 2025 a permis d’interpeller 31 individus, la saisie de drogue et la destruction de plusieurs ghettos dans le département de l’Atlantique.

La police renforce la sécurité dans le département de l’Atlantique à travers des opérations sur le terrain. Les éléments du Commissariat d’arrondissement de Godomey ont arrêté 31 individus dont 15 dans les ghettos ciblés selon Peace Fm. Les autres ont été interpellés pour vols de batteries de camions, de marmites, de fer, de compteurs d’eau de la Soneb, ainsi que de motos, télévisions et téléphones portables.

Des boulettes de chanvre indien, des comprimés et autres produits psychotropes ont été saisis. Cinq motocyclettes dépecées, deux motos volées, un poste téléviseur, trois batteries de véhicules, quatorze ventilateurs, deux woofers, deux baffles et deux roues de véhicules ont été récupérés. Huit motos ont également été saisies pour défaut de pièces.

Un bouvier et un faux marabout ont été arrêtés dans une affaire d’escroquerie. Le berger aurait vendu 58 bœufs appartenant à son employeur, pour 14 millions de FCFA qu’il a ensuite remis au faux marabout. Ce dernier prétendait pouvoir multiplier la somme jusqu’à 800 millions de FCFA.

