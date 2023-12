Une trentaine d’entreprises renforcent leurs capacités à la CCI Bénin

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI Bénin) a initié depuis ce mardi 19 décembre 2023, une session de formation à l’intention des femmes cheffes d’entreprise. Environnement, changement climatique, emballage et étiquetage, sont les thématiques développées au cours de la session de formation qui a duré 03 jours.

La Chambre de commerce et d’industrie du Bénin fait du changement climatique, de l’environnement, de l’emballage et de l’étiquetage, une préoccupation majeure pour l’essor des PME au Bénin. En partenariat avec TFO Canada, l’institution consulaire a initié une session de formation au profit d’une trentaine d’entreprises féminines. « L’Environnement, le changement climatique, l’Emballage et l’étiquetage », est la thématique principale développée.

Intervenant à l’occasion de la cérémonie officielle de lancement de cette formation, la directrice des opérations de la CCI Bénin a rappelé les résultats d’une enquête réalisée par la Conférence permanente des chambres africaines et francophones (CPCCAF), entre avril et juillet 2023. Selon les résultats de cette enquête, environ 70% des entreprises d’Afrique francophone estiment que leur activité est fortement exposée aux menaces environnementales. Ce qui, selon Joëlle VIDEHOUENOU, fait de la prévention, de la préparation et de l’atténuation, une priorité. Pour éviter les conséquences désastreuses des changements climatiques, il faudra s’assurer que les entreprises sont informées des risques environnementaux et les aider à améliorer leur situation financière, à accéder à des technologies appropriées. Aussi, faudrait-il selon la représentante du secrétaire général, s’assurer que les entreprises adoptent des comportements responsables, respectueux de l’environnement et gage d’un futur meilleur. En renforçant la résilience des PME au changement climatique, la CCI Bénin et TFO Canada améliorent leur compétitivité à long terme, a précisé la directrice des opérations avant d’exhorter les participants à suivre avec attention cette thématique d’actualité. Selon Harry VIDEROT, consultant formateur à TFO Canada, trois modules de formation sont développés au cours de la formation. Le premier est consacré essentiellement au changement climatique, son impact sur la société et au rôle des PME ; Le 2e aborde la Responsabilité sociétale des entreprises, une thématique non encore cernée par les entreprises, et le 3e porte sur l’emballage et l’étiquetage, les circuits d’approvisionnement, les manières et les dispositions à tenir dès qu’il s’agit des emballages et de l’étiquetage. « Faute d’emballage et d’étiquetage, les entreprises enregistrent des pertes énormes car elles observent des produits avariés en un laps de temps », a ajouté le consultant formateur qui a évoqué par la même occasion, les problèmes de rejet des emballages lorsqu’il s’agit de l’exportation vers l’étranger.

Au terme de cette session de formation, ce jeudi 21 décembre 2023, les participantes ont témoigné avoir mieux cerné les contours des différentes problématiques. Ce qui leur permet désormais, d’avoir une posture d’averties au sein de leurs entreprises.

