Une tournée de vulgarisation de la Constitution en cours dans les communes

Au lendemain de la révision de la Constitution adoptée le 15 novembre 2025, le gouvernement béninois a lancé une vaste tournée nationale de vulgarisation du nouveau texte fondamental. L’initiative vise à expliquer aux populations les changements majeurs introduits et à renforcer leur compréhension du nouveau cadre institutionnel.

Une tournée de vulgarisation de la nouvelle Constitution se déroule dans l’ensemble des 77 communes du pays. Les séances rassemblent entre autres les chefs religieux, chefs coutumiers, associations professionnelles (artisans, transporteurs, commerçants…) et les leaders communautaires. Cette tournée vise à permettre aux populations de s’approprier les nouvelles dispositions constitutionnelles, de comprendre les raisons des réformes et d’en mesurer les implications sur la vie politique, locale et nationale. La campagne constitue une étape clé dans la mise en œuvre de la Constitution révisée, en assurant transparence, pédagogie et participation citoyenne.

L’Assemblée nationale a adopté, le 15 novembre 2025, par 90 voix pour, 19 contre et 0 abstention, la loi portant révision de la Constitution. Le texte, qui introduit 15 nouveaux articles et modifie 18 autres, marque l’une des réformes institutionnelles les plus profondes depuis l’adoption de la Constitution de 1990.

Innovations majeures

– La création du Sénat, deuxième chambre du Parlement, appelé à « réguler la vie politique » et à approfondir l’équilibre institutionnel.

– L’allongement du mandat présidentiel à 7 ans, renouvelable une seule fois.

– La fin du nomadisme politique à l’Assemblée nationale, assortie d’un mandat parlementaire également porté à 7 ans.

– L’extension de la durée des mandats des élus locaux à 7 ans, afin d’assurer une meilleure stabilité dans la gouvernance territoriale.

Ces réformes visent à moderniser les institutions et à consolider la stabilité politique.

24 novembre 2025 par ,