lundi, 24 novembre 2025 -

569 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Politique au Bénin

Une tournée de vulgarisation de la Constitution en cours dans les communes




Au lendemain de la révision de la Constitution adoptée le 15 novembre 2025, le gouvernement béninois a lancé une vaste tournée nationale de vulgarisation du nouveau texte fondamental. L’initiative vise à expliquer aux populations les changements majeurs introduits et à renforcer leur compréhension du nouveau cadre institutionnel.

Une tournée de vulgarisation de la nouvelle Constitution se déroule dans l’ensemble des 77 communes du pays. Les séances rassemblent entre autres les chefs religieux, chefs coutumiers, associations professionnelles (artisans, transporteurs, commerçants…) et les leaders communautaires. Cette tournée vise à permettre aux populations de s’approprier les nouvelles dispositions constitutionnelles, de comprendre les raisons des réformes et d’en mesurer les implications sur la vie politique, locale et nationale. La campagne constitue une étape clé dans la mise en œuvre de la Constitution révisée, en assurant transparence, pédagogie et participation citoyenne.

L’Assemblée nationale a adopté, le 15 novembre 2025, par 90 voix pour, 19 contre et 0 abstention, la loi portant révision de la Constitution. Le texte, qui introduit 15 nouveaux articles et modifie 18 autres, marque l’une des réformes institutionnelles les plus profondes depuis l’adoption de la Constitution de 1990.

Innovations majeures

  La création du Sénat, deuxième chambre du Parlement, appelé à « réguler la vie politique » et à approfondir l’équilibre institutionnel.
  L’allongement du mandat présidentiel à 7 ans, renouvelable une seule fois.
  La fin du nomadisme politique à l’Assemblée nationale, assortie d’un mandat parlementaire également porté à 7 ans.
  L’extension de la durée des mandats des élus locaux à 7 ans, afin d’assurer une meilleure stabilité dans la gouvernance territoriale.
Ces réformes visent à moderniser les institutions et à consolider la stabilité politique.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




La diaspora salue la dynamique démocratique au Bénin


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le mouvement Bénin France Liberté, qui regroupe des militants et (…)
Lire la suite

José Tonato et Luc Gnacadja, candidats aux municipales à Cotonou


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre des infrastructures en charge du cadre de vie et des (…)
Lire la suite

Liste des candidats FCBE aux élections communales et municipales


22 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a déposé sa liste de (…)
Lire la suite

L’artiste Alèkpéhanhou, suppléant de Luc Atrokpo dans la 16e CE


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le maire de la ville de Cotonou, Luc S. Atrokpo, va conduire la liste (…)
Lire la suite

Deux membres du gouvernement sur la liste UP-R


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le ministre du tourisme, de la culture et des arts, Jean-Michel (…)
Lire la suite

L’UP-R récupère 4 ex-députés LD pour les législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Union progressiste le renouveau (UP-R) a positionné sur la (…)
Lire la suite

Les candidats BR et leurs suppléants par Circonscription électorale


20 novembre 2025 par Marc Mensah
Le parti politique Bloc Républicain (BR) a déposé à la Commission (…)
Lire la suite

06 partis en lice pour les législatives


20 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) a enregistré dans le (…)
Lire la suite

L’UP-R dépose ses dossiers de candidature pour les législatives


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation du parti Union progressiste le renouveau (UP-R) s’est (…)
Lire la suite

Les six députés LD démissionnaires officialisent leur soutien à WADAGNI


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les six (06) députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), ont (…)
Lire la suite

Le député député LD Soumaïla Boké Sounon retire sa démission


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le député Soumaïla Boké Sounon a retiré, dimanche 16 novembre 2025, sa (…)
Lire la suite

Structure, composition et fonctionnement du Sénat


16 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant révision de la constitution adoptée par (…)
Lire la suite

Le projet de Révision de la constitution franchit l’étape de recevabilité


14 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La proposition de loi portant Révision de la constitution a franchi (…)
Lire la suite

Patrick Djivo des LD affiche son soutien à Wadagni


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le candidat de la mouvance, Romuald Wadagni, suscite un intérêt (…)
Lire la suite

Les 6 démissionnaires LD se rapprochent de la mouvance


14 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Six députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD), accompagnés (…)
Lire la suite

Talon consulte les députés du Bloc Républicain ce jeudi


13 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le président Patrice Talon reçoit ce jeudi 13 novembre 2025, en soirée, (…)
Lire la suite

3 nominations en Conseil des ministres


12 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 12 novembre 2025, trois (03) (…)
Lire la suite

Les grandes décisions de ce mercredi


12 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
Le Conseil des ministres s’est réuni, ce mercredi 12 novembre 2025. (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires