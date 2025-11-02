Une subvention de 370 millions FCFA aux pèlerins béninois

Le Gouvernement béninois stabilise son effort financier pour le Hadj 2026.

L’État maintient le même tarif que l’an dernier pour la participation des pèlerins béninois au Hadj : 3.600.000 FCFA. Ce maintien est rendu possible par une subvention de 370 millions FCFA. Soit 170.000 FCFA par pèlerin. Cette décision intervient malgré un contexte économique mondial difficile.

‎Le Ministre des affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari a lancé officiellement l’édition 2026 du Hadj, aux côtés de ses collègues de l’Intérieur, de la Santé et de la Directrice générale de l’Agence pour la Gestion de la Logistique des Officiels (AGLO). « Ce geste, voulu par le Chef de l’État Patrice Talon, témoigne de la sollicitude du Gouvernement envers la communauté musulmane », a indiqué le ministre Bakari.

‎Le Gouvernement veut une participation plus digne, plus respectée et plus spirituelle. Le COS a invité les fidèles musulmans à se préparer avec humilité et gratitude.

