Une stratégie de coopération 2023-2027 sur 4 axes entre l’OMS et le Bénin

La Stratégie de coopération entre l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Bénin pour la période 2023-2027 a été lancée, vendredi 04 octobre 2024. Une cérémonie couplée avec l’inauguration du sous-bureau de l’OMS à Parakou.

Renforcement des piliers du système de santé ; amélioration de la qualité des services et soins de santé pour tous ; renforcement de la préparation, de la réponse et de la résilience aux urgences sanitaires et le renforcement de l’éducation à la santé et de la promotion d’un environnement sain. Ce sont là les quatre (04) axes majeurs sur lesquels repose la Stratégie de coopération entre l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et le Bénin pour la période 2023-2027.

La Stratégie a été lancée, vendredi 04 octobre 2024.

Selon Aminatou SAR, Coordinatrice du Système des Nations-Unies, la Stratégie de coopération entre l’OMS et le Bénin pour la période 2023-2027 a été élaborée en étroite collaboration avec le Gouvernement du Bénin. Plan-cadre, il « trace la voie pour que toutes les agences onusiennes agissent de manière concertée et coordonnée autour de priorités communes, en lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) ».

Le Représentant résident de l’OMS, Dr Jean Kouamé KONAN, a salué les efforts du Bénin visant la modernisation des infrastructures, le renforcement des ressources humaines et l’accès à des soins de qualité.

Il a été procédé également à l’ouverture du sous-bureau de l’OMS à Parakou. Cela permettra de rapprocher l’assistance technique des acteurs qui en ont le plus besoin dans un contexte de résurgence des urgences de santé publique, selon le ministre béninois de la santé, Benjamin Hounkpatin.

M. M.

7 octobre 2024 par ,