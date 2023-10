Une soirée de Gala locale à NOVOTEL ce vendredi

Dans le cadre de la 3e édition du ‘’Consommons local tour’’ (CLT3), une soirée de Gala locale est organisée ce vendredi 20 octobre 2023 à 20h à l’hôtel NOVOTEL de Cotonou. Le Pass varie entre 30.000 et 50.000 francs CFA, et 100.000 francs CFA pour les couples.

Du show ce vendredi 20 octobre 2023 à NOVOTEL. Le ‘’Consommons local tour’’ organise une soirée de Gala locale à l’intention du public de Cotonou et de ses environs. Un programme bien achalandé fait entre autres de buffet local des régions du Bénin ; d’animation culturelle ; et de Karaoké Bénin Passion, est réservé aux participants. Un défilé des produits locaux ; un live Painting ; et diverses prestations artistiques sont prévues à ce gala qui s’inscrit dans le cadre de la 3e édition du ‘’Consommons local tour’’.

Le Pass solo ‘’Behanzin’’ est de 30.000 francs CFA, et le Pass solo ‘’Bio Guera’’ à 50.000 francs CFA, tandis que le Pass ‘’Hangbe’’ est subordonné au paiement d’une somme de 100.000 francs CFA pour les couples.

Les participants selon un communiqué des organisateurs, devront s’habiller en tenue locale.

Dans le cadre de la 3e édition du Consommons local tour, des expositions ventes ont été organisées pendant plusieurs jours à l’hôtel Azalaï, à Golden Tulip, puis à NOVOTEL. Ces expositions ventes vont se poursuivre dans les jours à venir dans d’autres pays de la sous-région.

