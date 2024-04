Une société française sollicitée pour la surveillance aérienne dans le Nord

Afin de pouvoir faire efficacement face au phénomène djihadiste qui sévit depuis quelques années dans la région septentrionale du Bénin, le gouvernement a fait appel à la société française Atos pour la surveillance aérienne des frontières.

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renseignement, surveillance et reconnaissance dirigé par Défense conseil international au profit des Forces armées béninoises (FAB), l’expertise de la société française Atos est requise. Le projet financé à hauteur de 11,7 millions d’euros par la Facilité européenne pour la paix, prend en compte la fourniture d’un avion d’observation et de drones destinés à renforcer la surveillance au niveau des frontières du Burkina Faso et du Niger, en proie aux attaques terroriste.

La ‘’Lettre du Continent’’ rapporte que Atos déploiera dans le cadre de ce programme, le logiciel FlashHawk, développé par Avantix, sur un Cessna pour produire des cartographies tactiques au profit de l’armée de l’air béninoise. Ce programme en renfort à l’opération Mirador pourra permettre au pays, de venir à bout du phénomène terroriste.

F. A. A.

10 avril 2024