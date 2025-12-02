mercredi, 3 décembre 2025 -

Tribunal d’Abomey-Calavi

Une sexagénaire condamnée pour avoir battu sa domestique




Le tribunal d’Abomey-Calavi a condamné, ce mardi 02 décembre 2025, une mère de famille à une peine de 12 ans de prison dont 02 fermes. La mise en cause est poursuivie pour coups et blessures volontaires sur sa domestique.

Une mère de famille dans les liens de la prévention pour avoir battu sa domestique. La prévenue selon les déclarations à la barre, a infligé des sévices corporels à une jeune fille qu’elle a employée pour l’assister dans ses tâches. Poursuivie pour coups et blessures volontaires, elle a été jugée ce mardi 02 décembre 2025.
A la barre, elle a nié les faits mis à sa charge.
Le ministère public, se fondant sur les éléments du dossier requiert contre elle, une peine de 12 mois de prison dont 03 fermes.
La défense plaide pour une relaxe de sa cliente. L’accusée selon le conseil, est une chrétienne fervente victime d’accusations mensongères.
Le juge, en délibérant, condamne la prévenue à une peine de 12 mois de prison dont 02 fermes. En détention depuis environ 02 mois, elle a recouvré sa liberté au terme du procès de ce mardi.

F. A. A.

2 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou




