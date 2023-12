Une série de spectacles gratuits à partir du 22 décembre

Le gouvernement à travers le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, organise l’édition 2023 des Nuits Artistiques et Culturelles de Cotonou, (NACC) du 22 au 28 décembre.

Une série de spectacles pour passer une belle période de fin d’année 2023. C’est dans le cadre des Nuits Artistiques et Culturelles de Cotonou, (NACC) conduites par l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC Bénin). Les 22, 25 et 28 décembre 2023, il est prévu des spectacles de slam, d’humour, de danse et un géant concert de musique au Palais des Congrès de Cotonou et sur l’Esplanade de l’Amazone à partir de 20 heures. L’entrée est libre et gratuite.

L’accès aux spectacles des 22, 23, 25 et 28 décembre 2023, au Palais des congrès sera sur présentation d’un pass à retirer au ministère du Tourisme de la Culture et des Arts-Bénin et au Palais des Congrès de Cotonou.

A.A.A

16 décembre 2023 par ,