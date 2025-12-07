Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320
Bien-être des Béninois en 2026
7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Judicaël ZOHOUN
L’Etat Béninois s’est fixé plusieurs priorités pour le bien-être des populations en 2026. Les crédits alloués au secteur de la santé pour le compte de l’exercice 2026, (…)
Lire la suite
Tentative de renversement de l’ordre constitutionnel au Bénin
7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le colonel Pascal TIGRI, auteur de la tentative de coup d’Etat déjoué dans la matinée de ce dimanche 07 décembre 2025, est activement recherché par les forces de défense (…)
Lire la suite
Prévisions budgétaires
7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Judicaël ZOHOUN
A travers la loi des finances gestion 2026, le gouvernement a prévu une série de mesures gratuité dans le secteur de l’éducation au profit des filles et des garçons en âge (…)
Lire la suite
7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Apres l’échec de leur tentative de déstabilisation de l’Etat au petit matin de ce dimanche 7 décembre, plusieurs membres du groupe de militaires putschistes ont déjà été (…)
Lire la suite
7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois,
Chers compatriotes,
Au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser (…)
Lire la suite
Bénin
7 décembre 2025 par La Rédaction
Un groupe d’hommes en uniforme ont tenté très tôt ce dimanche matin, autour de 6 heures, de renverser le régime démocratique du Bénin. Ces derniers ont pris d’assaut la (…)
Lire la suite
7 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou a abrité, ce vendredi 5 (…)
Lire la suite
7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les véhicules légers devront s’acquitter d’un droit de passage fixé à (…)
Lire la suite
6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Judicaël ZOHOUN
Une part du budget 2026 sera consacrée à la mise en œuvre de plusieurs (…)
Lire la suite
6 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
A Klouékanmey, dans le département du Couffo, le chauffeur d’un (…)
Lire la suite
6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
À l’occasion de son 94ᵉ anniversaire, l’ancien président béninois (…)
Lire la suite
6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Comme une traînée de poudre qui rappelle les prémices de 1968 ou les (…)
Lire la suite
6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le 3e spectacle de la 2e saison de Dayihoun-Théâtre aura lieu les jeudi (…)
Lire la suite
6 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN,
Marc Mensah
Le gouvernement met en œuvre une politique ambitieuse pour améliorer le (…)
Lire la suite
6 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a lancé (…)
Lire la suite
6 décembre 2025 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a donné, vendredi (…)
Lire la suite