Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f / Call Center 7320

Bien-être des Béninois en 2026

Le gouvernement intensifie les efforts pour un système de santé plus (…)


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Judicaël ZOHOUN
L’Etat Béninois s’est fixé plusieurs priorités pour le bien-être des populations en 2026. Les crédits alloués au secteur de la santé pour le compte de l’exercice 2026, (…)  
Tentative de renversement de l’ordre constitutionnel au Bénin

Le colonel TIGRI activement recherché après le coup d’Etat avorté


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le colonel Pascal TIGRI, auteur de la tentative de coup d’Etat déjoué dans la matinée de ce dimanche 07 décembre 2025, est activement recherché par les forces de défense (…)  
Prévisions budgétaires

Une série de mesures dont la gratuité annoncées dans le secteur de (…)


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Judicaël ZOHOUN
A travers la loi des finances gestion 2026, le gouvernement a prévu une série de mesures gratuité dans le secteur de l’éducation au profit des filles et des garçons en âge (…)  
Les mutins arrêtés, le Colonel Pascal Tigri en fuite


7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Apres l’échec de leur tentative de déstabilisation de l’Etat au petit matin de ce dimanche 7 décembre, plusieurs membres du groupe de militaires putschistes ont déjà été (…)  
Message du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿


7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au petit matin de ce dimanche 7 décembre 2025, un groupuscule de soldats a engagé une mutinerie dans le but de déstabiliser (…)  
Sûreté

La Garde Républicaine rétablit l’ordre à la Télévision nationale


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Pas de coup d’Etat au Bénin  
Bénin

Échec d’une tentative de déstabilisation du pays par une dizaine de (…)


7 décembre 2025 par La Rédaction
Un groupe d’hommes en uniforme ont tenté très tôt ce dimanche matin, autour de 6 heures, de renverser le régime démocratique du Bénin. Ces derniers ont pris d’assaut la (…)  
‘’Mi Kwabo’’, une soirée d’humour mémorable au Palais des Congrès


7 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou a abrité, ce vendredi 5 (…)
Le droit de passage au péage de Toffo fixé à 1000 FCFA


7 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les véhicules légers devront s’acquitter d’un droit de passage fixé à (…)
Ce que l’Etat prévoit pour la jeunesse béninoise en 2026


6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Judicaël ZOHOUN
Une part du budget 2026 sera consacrée à la mise en œuvre de plusieurs (…)
Trois morts dans un accident ce samedi à Klouékanmey


6 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A Klouékanmey, dans le département du Couffo, le chauffeur d’un (…)
Nicéphore Soglo honoré à Cotonou pour ses 94 ans


6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À l’occasion de son 94ᵉ anniversaire, l’ancien président béninois (…)
La Génération Z Bouscule Tout Sur Son Passage


6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Comme une traînée de poudre qui rappelle les prémices de 1968 ou les (…)
Le 3e spectacle prévu pour les 11, 12 et 13 décembre


6 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le 3e spectacle de la 2e saison de Dayihoun-Théâtre aura lieu les jeudi (…)
Les projets en 2026 pour un environnement urbain amélioré


6 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN, Marc Mensah
Le gouvernement met en œuvre une politique ambitieuse pour améliorer le (…)
La CENA digitalise les observateurs avec e.Accreditation


6 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a lancé (…)
La trêve n’empêche pas la critique (Porte-parole Gouvernement)


6 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a donné, vendredi (…)
Mgr Soviguidi reçu par le président burkinabè


6 décembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Burkina Faso, a reçu ce (…)
Les actions actions sociales dans le numérique et la digitalisation


6 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin poursuit sa transformation numérique avec un budget de 18,98 (…)
Pour les Pays-Bas, l’autonomie sous souveraineté marocaine est la (…)


5 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre de la dynamique internationale créée sous l’impulsion de (…)
Voici pourquoi “Cardinal” n’apparaît plus dans l’appellation


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La nouvelle appellation de l’aéroport de Cotonou a suscité des (…)
Le premier choc Conte-Spalletti et autres affiches : pariez sur les (…)


5 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
1xBet, le meilleur site de paris sportifs international, vous présente (…)
Cotonou Comedy Festival s’ouvre sous des éclats de rire


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Dôme du Sofitel de Cotonou a vibré, jeudi 4 décembre 2025, au rythme (…)
VIDÉOS

Message du 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗲 𝗱𝗲 𝗹’𝗜𝗻𝘁𝗲́𝗿𝗶𝗲𝘂𝗿


7 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au petit matin de ce (…)
Bruno Adjahounzo, DRP de la HAAC n’est plus !


2 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Directeur des Relations Publiques et de la Communication de la Haute (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Une immersion au cœur des métiers d’art le 13 décembre


5 décembre 2025 par La Rédaction
Le Club des Métiers d’Art et d’Artisanat du Togo (CMATg) organise une (…)
Voici les actions sociales dans le secteur de la sécurité et défense


5 décembre 2025 par Marc Mensah
Dans le cadre du budget de l’État pour l’année 2026, le gouvernement (…)
D’importantes actions sociales annoncées dans le secteur de l’agriculture


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Plusieurs actions sociales sont prévues au budget de l’Etat exercice (…)
Démission de 3 vice-présidents au sein des LD


5 décembre 2025 par Marc Mensah
Le principal parti d’opposition Les Démocrates (LD) continue (…)
Un Béninois nommé coordinateur du site de Tanger CAN 2025


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné Viwil Paqui, (…)
Le gouvernement dote les producteurs de Dassa et de Parakou de (…)


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche a procédé ce (…)
Le Gouvernement accompagne l’édition 2025 des Ciné229 Awards


5 décembre 2025 par Marc Mensah
A l’approche des Ciné229 Awards 2025, la présidente du Comité (…)
Les États-Unis offrent au Bénin plus d’1 milliard FCFA de matériels (…)


5 décembre 2025 par Marc Mensah
Les États-Unis d’Amérique ont remis, jeudi 4 décembre 2025, plus d’un (…)
La commercialisation du soja grain lancée au Bénin


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La campagne de commercialisation du soja grain démarre ce vendredi 05 (…)
Voici les projets phares dans le secteur de l’eau et énergie


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans la loi de finances, gestion 2026, le gouvernement béninois (…)
Plus de 91 milliards FCFA pour améliorer les conditions de travail


5 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Dans le cadre de la loi de finances gestion 2026, le gouvernement (…)
Une dizaine d’individus interpellés sur le parking gros-porteurs de Godomey


5 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les éléments du commissariat de l’arrondissement de Godomey ont (…)
