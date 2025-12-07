A travers la loi des finances gestion 2026, le gouvernement a prévu une série de mesures gratuité dans le secteur de l’éducation au profit des filles et des garçons en âge (…)

Le colonel Pascal TIGRI, auteur de la tentative de coup d’Etat déjoué dans la matinée de ce dimanche 07 décembre 2025, est activement recherché par les forces de défense (…)

7 décembre 2025 par ,

7 décembre 2025 par ,

6 décembre 2025 par ,

6 décembre 2025 par ,

6 décembre 2025 par ,

6 décembre 2025 par ,

6 décembre 2025 par ,

6 décembre 2025 par ,

6 décembre 2025 par ,

6 décembre 2025 par ,

La salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou a abrité, ce vendredi 5 (…)Les véhicules légers devront s’acquitter d’un droit de passage fixé à (…)Une part du budget 2026 sera consacrée à la mise en œuvre de plusieurs (…)A Klouékanmey, dans le département du Couffo, le chauffeur d’un (…)À l’occasion de son 94ᵉ anniversaire, l’ancien président béninois (…)Comme une traînée de poudre qui rappelle les prémices de 1968 ou les (…)Le 3e spectacle de la 2e saison de Dayihoun-Théâtre aura lieu les jeudi (…)Le gouvernement met en œuvre une politique ambitieuse pour améliorer le (…)La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a lancé (…)Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Houngbédji a donné, vendredi (…)