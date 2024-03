Une semaine que la CRIET s’est installée à Cotonou

Après plusieurs années au siège de l’ex-Inspection générale de l’Etat à Porto-Novo, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) s’est installée à Cotonou. La juridiction spéciale occupe depuis le 1er mars 2024, l’ancien bâtiment central de la Cour suprême et ses annexes, tous rénovés, sis dans la zone de Ganhi.

Le déménagement de la CRIET de Porto-Novo pour Cotonou est effectif. La juridiction spéciale occupe depuis le 1er mars 2024, l’ancien bâtiment central de la Cour suprême et ses annexes. Le bâtiment central selon nos sources, abrite la chambre des appels, les chambres de jugement et le greffe de la CRIET. Le Parquet spécial, la commission de l’instruction et la chambre des libertés et de la détention, quant à eux, vont occuper les annexes. Ces anciens immeubles de la Cour suprême à Cotonou sont tous réfectionnés pour accueillir les juges de la CRIET autrefois confinés dans les locaux de l’ex-Inspection générale de l’Etat à Porto-Novo ; lequel, va abriter l’Inspection des services judiciaires qui partageait le même cadre avec la CRIET.

Ce déménagement de la CRIET est un soulagement pour la majorité des personnels magistrat et non magistrat qui quittent Cotonou, Abomey-Calavi et environs à leurs propres frais pour se rendre à Porto-Novo.

F. A. A.

