Une semaine pour révéler la filière cajou

2è produit d’exportation du Bénin après le coton, le cajou est sous le coup des projecteurs.

Des expositions ; des panels de discussions sur la recherche dans la filière ; des rencontres "B2B" entre acteurs extérieurs, nationaux et participants, etc. sont entre autres au programme de la semaine du cajou lancée le lundi 02 octobre 2023 à Cotonou.

Ce sera l’ « occasion pour le Bénin de se révéler encore à travers sa filière d’anacarde, selon Sylvestre Fadohan, représentant du ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche.

L’objectif, est de valoriser les chaînes de valeur de la filière anacarde, des pépiniéristes aux transformateurs de noix et de pommes de cajou en passant par les producteurs, ainsi que les institutions impliquées dans le développement de la filière.

Il faut que les noix de cajou du Bénin sont prisées à l’international.

