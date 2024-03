Une semaine de rallonge accordée aux candidats aux postes de SAA

La date de dépôt de candidature au poste de Secrétaires administratifs d’arrondissement (SAA) dans les mairies est prorogée. Le coordonnateur de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes à travers un communiqué a informé le public.

Les candidats aux fonctions de Secrétaires administratifs d’arrondissement dans les mairies ont encore une semaine pour constituer leurs dossiers de candidatures et faire le dépôt. Le coordonnateur de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes leur accorde une rallonge d’une semaine. Il l’a fait savoir à travers un communiqué vendredi 15 mars 2024.

Ainsi, au lieu du lundi 18 mars 2024, c’est le lundi 25 mars 2024 que le dépôt de candidature aux fonctions de SAA va s’achever. Un communiqué du président de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB), Luc ATROKPO, et la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes (CSCGC), renseigne que c’est dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation que la fonction de secrétaire administratif d’arrondissement (SAA), la plus haute fonction administrative et technique de l’arrondissement est créée.

A cet effet, il est lancé une sélection interne d’agents déjà en service dans les mairies pour occuper la fonction de secrétaire administratif d’arrondissement.

La procédure comprend les étapes ci-après :

• acte de candidature, en ligne sur la plateforme du service public ;

• présélection des candidats par traitement informatisé, suivant une approche multicritères ;

• publication des candidats présélectionnés et examen des réclamations ; publication de la Iiste d’aptitude ;

• production des dossiers physiques par les candidats déclarés aptes ;

• enquête de moralité des candidats déclarés aptes ;

• publication de la Iiste des personnes sélectionnées pour être inscrites sur la Iiste d’aptitude ;

• inscription sur la liste d’aptitude des candidats déclarés aptes dont les résultats de l’enquête de moralité sont concluants.

La candidature selon le communiqué, est ouverte uniquement aux agents contractuels ou statutaires des mairies, de nationalité béninoise, justifiant d’un niveau de qualification du baccalauréat et d’au moins trois (3) années d’expérience dans l’administration communale.

Les informations complémentaires sont disponibles sur la plateforme du service public https://service-public.bj ou sur site web : https://decentralisation.gouv.bj

Tout postulant devra consulter la fiche descriptive du poste à pourvoir puis soumettre sa candidature en remplissant en Iigne, la fiche de candidature et en fournissant tous les renseignements requis.

Les frais de dossier sont fixés à cinq mille (5 000) FCFA payables en Iigne.

La date limite de soumission des candidatures est le lundi 25 mars 2024 à 18 heures 00 minute.

16 mars 2024 par ,