Une semaine de la danse à l’Institut français du Bénin

L’Institut français du Bénin accueille du mercredi 25 au 29 avril 2023, ’’une semaine de danse’’. L’évènement se tient dans le cadre du 29 avril, journée internationale de la danse.

Des moments inédits de spectacles à l’Institut français du Bénin. Il est prévu à partir de ce mercredi 25 avril, des flashmobs au quartier Cadjéhoun, Fidjrossè, Abomey-Calavi et Akpakpa. une danse au féminin, des sorties d’ateliers etc. Voici le programme en bref

MERCREDI 26 AVRIL - HORS LES MURS

Flashmobs au quartier : Cadjèhoun, Fidjrossè, Abomey-Calavi, et Akpakpa

Organisés par les compagnies Wâlo, Xwenusu Fondament’arts, Toffodji, All Circus et Dreamkeys.

JEUDI 27 AVRIL – 18H00 – PAILLOTE IFB

Danse au Féminin : auditions publiques des candidates présélectionnées pour l’aide à la création

VENDREDI 28 AVRIL - DE 20H À 22H30 À L’IFB

Sorties d’atelier : présentation des créations soutenues par l’IFB en 2022

• Danseuse, pas pute par Denise Ishola

• La danse des sept tours par Florence Gnarigo

• Zonli par Doegam Atrokpo

• Tsunami 2.0 par Nourou-Deen Eniola

SAMEDI 29 AVRIL – 17H30 – HORS LES MURS - PLACE DES MARTYRS

Dance impro stage, un projet de la compagnie Wâlo, en partenariat avec l’IFB

Méga scène ouverte

25 avril 2023 par ,