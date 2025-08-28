Une seconde vague des occupants de la berge Est indemnisée

A Cotonou, une seconde vague des personnes affectées par les travaux à la berge Est ont été indemnisés ce mercredi 27 août 2025.

Le processus de relogement des personnes affectées par les travaux à la berge Est de Cotonou se poursuit. Conformément aux directives du gouvernement lors du Conseil des ministres le 30 juillet 2025, plusieurs personnes ont reçu leurs chèques ce mercredi 27 août 2025. Les montants alloués varient selon le type de construction évacuée. Les habitants de logements précaires, notamment les zones de fortune, perçoivent jusqu’à 200 000 de francs CFA, tandis que ceux occupant des bâtiments en dur peuvent bénéficier de compensations allant jusqu’à 3 millions de francs CFA. A travers ces compensations financières, le gouvernement entend faciliter un départ digne pour les habitants concernés, tout en rendant possible l’assainissement et le réaménagement durable de la berge.

Selon le communiqué du Conseil des ministres du 30 juillet 2025, 638 constructions dont 88% de type précaire ont été dénombré. Lesdites constructions servent non seulement de logement, mais aussi de lieu d’exercice de diverses activités à but lucratif, d’ateliers, d’entreposage de toutes sortes, etc. Au total, les propriétés foncières recensées s’établissent à 200 parcelles dont 10 avec un titre foncier. Les personnes affectées comprennent celles dont la propriété est indiscutable, celles dont la présomption de propriété est vérifiable et celles ne disposant d’aucun titre.

