Une seconde vague de mutins attendue à la Criet

Une seconde vague de mutins et civils interpellés dans le cadre l’affaire de tentative de coup d’Etat déjouée au Bénin est attendue à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Les auditions s’enchaînent pour situer les responsabilités dans l’affaire de mutinerie déjouée au Bénin. D’autres groupes de militaires sont attendus à la Criet. Ils seront présentés au procureur spécial de la Criet, et écoutés par la Commission d’instruction, et la Chambre des libertés et de la détention. Parmi les personnes interpellées, il y a également des civils.

À l’issue des auditions à la CRIET ce mardi, 30 militaires et 1 civil ont été déposés en prison. Le lieutenant-colonel Pascal Tigri à la tête de cette mutinerie est toujours en cavale.

