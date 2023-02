Une rare victoire pour l’océan menacée par la France et l’Espagne

Les victoires sont rares pour l’océan. Le 5 février dernier, il y en eut une, arrachée au forceps contre le lobbying néfaste de l’UE. Ce jour-là, la Commission thonière de l’océan Indien a adopté, pour la première fois, l’interdiction 72 jours par an des objets connectés ultra sophistiqués qui sont déployés à grande échelle dans l’océan Indien par les flottes de pêche industrielles françaises et espagnoles pour agréger et capturer les thons tropicaux, jusqu’au dernier. Ces radeaux flottants, appelés « DCP » pour « dispositifs de concentration de poissons » sont responsables de la capture de très nombreux juvéniles de thon albacore et de thon obèse — deux espèces considérées comme surpêchées — ainsi que de nombreuses espèces fragiles d’animaux marins comme les tortues ou les requins. Cette mesure existe partout ailleurs dans le monde, spécifiquement pour des raisons de conservation des ressources halieutiques. Malgré cela, l’Union européenne menace aujourd’hui cette première étape absolument cruciale de reconstruction de la santé de l’océan Indien, soumis à la pression incessante des industriels de plusieurs pays, en premier lieu la France et l’Espagne, qui y ciblent le thon.

C’est donc pour défendre les intérêts économiques des deux seules nations européennes de pêche thonière — la France et l’Espagne — que la Commission européenne va décider d’ici quelques jours si elle fait objection ou non à cette maigre mais indispensable avancée permettant de protéger les populations de thons surexploitées et les écosystèmes marins impactés par des pêches industrielles non sélectives et non durables.

La pêche thonière est pratiquée au large des côtes d’Afrique de l’Ouest et dans l’océan Indien par 50 navires français et espagnols de plus de 80 mètres de longueur en moyenne.

Une objection de l’UE serait un déni de démocratie

D’après les règles de la Commission thonière de l’océan Indien, l’État faisant objection à une mesure n’a pas à l’appliquer à ses propres flottes. Autrement dit, si l’UE fait objection, l’interdiction des DCP devient inutile étant donné que ces radeaux fatals pour la biodiversité sont principalement utilisés par les navires européens. Le fait que la Commission européenne envisage d’utiliser la procédure d’objection montre son mépris pour les processus démocratiques en matière de gestion des pêches. Rappelons que l’interdiction des DCP a été adoptée le dimanche 5 février par 16 des 23 pays présents à la réunion de la CTOI à Mombasa, au Kenya.

« La procédure d’objection de la part de la Commission européenne doit être validée par le Conseil des États membres de l’UE. Si c’est le choix retenu, cela signifierait que l’UE assume une posture néocoloniale et antidémocratique très brutale vis-à-vis des pays du Sud » explique Frédéric Le Manach, directeur scientifique de BLOOM. « En plus d’être en totale contradiction avec les objectifs écologiques de l’UE, une telle décision entaillerait en profondeur les relations Nord-Sud. Nous avons du mal à croire que l’UE assume aussi ouvertement ses liens toxiques avec les industriels de la pêche destructeurs de l’environnement. »

120 jours pour s’opposer à la protection de l’environnement

L’Union européenne dispose de 120 jours à compter de l’adoption de la résolution par la Commission thonière de l’océan Indien pour faire objection. Après une déclaration allant dans ce sens par M. Marco Valletta, chef de la délégation européenne, lors de son ultime prise de parole le 5 février dernier à Mombasa, la possibilité d’une objection a été réaffirmée par la Commission européenne en la personne de M. Emmanuel Berck(1) en réponse à une question posée le 6 février 2023 par l’eurodéputée Caroline Roose(2). Cette même eurodéputée a cosigné avec quatre autres eurodéputés du groupe Verts/ALE (Rosa d’Amato, Francisco Guerreiro, Grace O’Sullivan, et Marie Toussaint) une lettre d’interpellation(3) qui n’a, quant à elle, pas encore reçu de réponse.

L’UE doit soutenir l’interdiction définitive de tous les DCP dérivants

Dans une lettre adressée lundi 20 février au Commissaire à l’environnement, aux océans et à la pêche Virginijus Sinkevičius, BLOOM demande formellement à la Commission de renoncer à faire objection, mais également de soutenir dorénavant la seule mesure de bon sens à long terme : l’interdiction totale et définitive des DCP dérivants. C’était aussi la demande formulée par de nombreuses parties prenantes comme l’Inde, qui avait déposé une telle proposition dans le cadre des négociations de la CTOI début février(4), et les pêcheurs artisans de la Réunion et des Seychelles qui la réclament fortement(5).

Rappeler l’UE à son devoir et explorer les liens avec les lobbies

L’un des objectifs fondamentaux de la « Politique commune de la pêche » (PCP) est que les activités de pêche « soient durables à long terme sur le plan environnemental ». Il semble bon de rappeler aux institutions européennes que les objectifs de la PCP s’appliquent aux flottes européennes où qu’elles opèrent dans le monde, et donc a fortiori dans l’océan Indien. En défendant les seuls intérêts d’industriels aux pratiques destructrices pour l’environnement, la Commission semble perdre de vue sa mission de défense de l’intérêt général.

C’est pour tirer au clair la fréquence et la nature des liens entre les institutions et les lobbies que BLOOM vient de faire une requête de communication de tous les échanges qui ont pu avoir lieu entre les individus de la Commission européenne, à tous les niveaux de fonction, impliqués dans la CTOI, les accords de pêche, et la gestion des pêches thonières tropicales en général, avec les lobbies Orthongel, Cepesca, Opagac, Anabac, Europêche, et UAPF, ainsi qu’avec tous les membres composant ces structures (e.g. CFTO, Sapmer, Albacora, Echebastar, etc.)(6).

Les citoyens ont le droit de savoir ce qui préside aux positions néfastes de leurs institutions pour l’avenir de l’océan, de la vie marine et du climat

23 février 2023 par