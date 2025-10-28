Une quarantaine de jeunes arrêtés après un spectacle de Egoungoun

A Cocotomey, un quartier situé dans l’arrondissement de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, la Police a procédé à l’interpellation de plusieurs jeunes après un spectacle de Egoungoun. Les mis en cause auraient adopté des comportements déviants à l’égard des jeunes filles et jeunes femmes pendant le spectacle.

Des jeunes adeptes et spectateurs de Egoungoun dans les mailles de la Police. Et ce, suite à des plaintes répétées des citoyens. Les mis en cause, apprend-on des sources concordantes, profitent de ce culte pour harceler des jeunes filles et les jeunes femmes du quartier. La goutte d’eau qui a débordé le vase est que certains de ces jeunes ont poursuivi leur curiosité allant jusqu’à toucher les parties intimes de ces jeunes filles et jeunes femmes. D’autres par ailleurs ont fait irruption dans une église.

Au regard des plaintes enregistrées, la Police est intervenue sur les lieux ce lundi 27 octobre 2025. Ce qui a conduit à l’interpellation d’une quarantaine dde jeunes. En garde-à-vue au commissariat, ils seront bientôt présentés au Procureur de la République.

