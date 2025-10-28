mardi, 28 octobre 2025 -

1263 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Arrondissement de Godomey

Une quarantaine de jeunes arrêtés après un spectacle de Egoungoun




A Cocotomey, un quartier situé dans l’arrondissement de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi, la Police a procédé à l’interpellation de plusieurs jeunes après un spectacle de Egoungoun. Les mis en cause auraient adopté des comportements déviants à l’égard des jeunes filles et jeunes femmes pendant le spectacle.

Des jeunes adeptes et spectateurs de Egoungoun dans les mailles de la Police. Et ce, suite à des plaintes répétées des citoyens. Les mis en cause, apprend-on des sources concordantes, profitent de ce culte pour harceler des jeunes filles et les jeunes femmes du quartier. La goutte d’eau qui a débordé le vase est que certains de ces jeunes ont poursuivi leur curiosité allant jusqu’à toucher les parties intimes de ces jeunes filles et jeunes femmes. D’autres par ailleurs ont fait irruption dans une église.
Au regard des plaintes enregistrées, la Police est intervenue sur les lieux ce lundi 27 octobre 2025. Ce qui a conduit à l’interpellation d’une quarantaine dde jeunes. En garde-à-vue au commissariat, ils seront bientôt présentés au Procureur de la République.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Le gouvernement salue la mémoire d’un apôtre du dialogue entre la foi (…)


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Informé du décès de Son Excellence Mgr Barthélémy ADOUKONOU, le (…)
Lire la suite

L’évêque Barthélémy Adoukonou a rejoint la maison du Père


27 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’église catholique romaine au Bénin est en deuil. L’évêque Barthélémy (…)
Lire la suite

17 personnes dont 7 femmes arrêtées dans des maisons closes


26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, une vaste (…)
Lire la suite

04 tonnes de produits pharmaceutiques avariés saisies à Adjarra


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une équipe de patrouille nocturne du commissariat de l’arrondissement (…)
Lire la suite

Un agent de la SBEE sommé de rejoindre son poste


22 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marina Houénou
La direction générale de la Société Béninoise d’Energie Électrique (…)
Lire la suite

Deux individus arrêtés pour vol de câble en cuivre


22 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Deux individus ont été interpellés dans la nuit de ce mardi 21 octobre (…)
Lire la suite

Un incendie déclaré après une altercation à Sèmè-Podji


19 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
D’importants dégâts matériels ont été enregistrés au terme d’une course (…)
Lire la suite

Un étudiant meurt dans un accident après sa soutenance


16 octobre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un jeune homme est mort dans la soirée du mercredi 15 octobre 2025 dans (…)
Lire la suite

1 mort et plusieurs blessés dans un accident à Zakpo


14 octobre 2025 par Marina Houénou
Un accident de circulation a eu lieu dans la nuit du lundi 13 octobre (…)
Lire la suite

Le Secrétaire Permanent de CONAFIL inhumé le 18 octobre prochain


9 octobre 2025 par Marina Houénou
Décédé le vendredi 3 octobre 2025, Zacharie Assogba Gbodjeydo, le (…)
Lire la suite

Trois prisonniers s’évadent au tribunal


9 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Trois prisonniers en attente de jugement se sont évadés dans la journée (…)
Lire la suite

Un incendie ravageur s’est déclenché à casse-auto


8 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un incendie ravageur s’est déclaré ce mercredi 8 octobre 2025 à (…)
Lire la suite

Un voleur de canard retrouvé mort dans un puits


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Trois jours après sa disparition, un homme a été retrouvé mort dans un (…)
Lire la suite

Le corps d’une fille décapitée retrouvé à Logozohè


26 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le cadavre d’une fille a été retrouvé sans tête à Glazoué dans le (…)
Lire la suite

4 morts et 2 blessés dans un accident à Malanville


24 septembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un accident de circulation a fait, lundi 22 septembre 2025, quatre (04) (…)
Lire la suite

Un camion chargé de ciment tombe sous un pont


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du mercredi 17 septembre 2025 vers 23 heures, un camion (…)
Lire la suite

Un présumé voleur de moto brulé vif


18 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 septembre 2025, un présumé (…)
Lire la suite

Un camion de sable renversé dans un caniveau


17 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Un camion chargé de sable a fini sa course dans un caniveau dans la (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires