Une pseudo masseuse de Daagbo escroque 30 millions aux fidèles

Ce mardi 3 juin 2025, une fidèle de l’église de Banamè a comparu devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). La prévenue qui est présentée comme celle qui masse les pieds à Daagbo de Banamè est accusée d’avoir escroqué plus de 30 millions FCFA à deux fidèles dans un dossier d’achat de bougies et d’un véhicule.

Une affaire d’escroquerie à l’église de Banamè traînée devant la CRIET. Placée en détention préventive début mai 2025 par le parquet spécial, une femme a été entendue par les juges de la chambre correctionnelle ce mardi 3 juin 2025. « Escroquerie via internet et blanchiment de capitaux », tels sont les chefs d’accusation retenus contre elle.

Selon les faits, la prévenue s’est fait passer pour celle qui masse les pieds pour Daagbo, la Dieue autoproclamée de Banamè. Grâce à cette fausse proximité, elle aurait réussi à escroquer le vice-président de sa paroisse ainsi qu’une autre fidèle à hauteur de plus de 30 millions FCFA environ pour les deux.

À la barre, une fidèle victime raconte à la Cour qu’elle a usé de cette proximité pour lui proposer un marché de vente de bougie à l’église de Banamè. Cette dernière intéressée par ce marché va débourser dans un premier temps une somme de trois millions FCFA. La présumée escroc va convaincre sa victime à faire un prêt évalué à plusieurs millions pour le business de bougies en lui présentant images de conteneurs en Chine qui contiendrait la marchandise. Au total, cette femme va débourser plus de 30 millions FCFA. Pendant ce temps, elle va faire croire à la victime que Daagbo serait informémarché, marché ce qui se révélera faux lors des enquêtes préliminaires. La victime ne verra jamais les conteneurs de bougies. Exaspérée, elle finira par ester en justice la présumée escroc. Présentée au parquet spécial, elle a remboursé trois millions FCFA à sa victime et reste lui devoir près de 29 millions FCFA dans cette affaire de bougies.

Quant à la seconde victime, il s’agit d’un professeur d’Allemand qui habite à Kansoukpa dans la commune d’Abomey-Calavi. L’homme est fidèle de l’église de Banamè. Dans son cas, il aurait été roulé dans la farine par la victime qui lui a fait croire qu’elle vend des véhicules. À ce sujet, l’enseignant a déboursé trois millions huit cent mille (3.800.000) francs CFA. Selon sa déposition, c’est un véhicule épave qui ne fonctionne pas que la présumée escroc va lui vendre tout en lui promettant de réparer ce véhicule. Finalement, la prévenue va lui prendre le véhicule et cette victime ne verra plus sa victime ni son argent. C’est au parquet spécial après son interpellation que la prévenue va lui rembourser un million franc CFA. Elle lui doit encore la somme de 2,8 millions FCFA.

Le dossier a été renvoyé au mois de juillet 2025 pour continuation

