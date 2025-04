Une proposition de loi modificative transmise au Parlement

Un projet de loi portant modification de la loi 2024-31 du 02 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux afro descendants en République du Bénin est transmis à l’Assemblée nationale pour examen et vote. La décision a été prise ce mercredi 9 avril 2025, en Conseil des ministres.

Vers la modification de la loi 2024-31 du 02 septembre 2024 relative à la reconnaissance de nationalité aux afro descendants au Bénin. Une proposition de loi modificative est déjà sur la table des députés. La décision a été prise ce mercredi 9 avril 2025 en Conseil des ministres. La principale modification envisagée selon le communiqué du gouvernement, concerne l’intitulé de l’attestation provisoire actuelle qui deviendra une attestation d’éligibilité au bénéfice de la nationalité béninoise. « Cette dénomination permettra de clarifier le statut des bénéficiaires en attente de finalisation de leur demande, sans créer de confusion avec les effets de la nationalité », précise le communiqué. La proposition de loi modificative selon le gouvernement, précise les modalités de la transmission de la nationalité béninoise par reconnaissance ainsi que celles de jouissance de la pleine nationalité. Cette modification projetée selon l’Exécutif Béninois, s’inscrit dans une volonté d’harmonisation législative, de simplification administrative et de respect des principes de sécurité juridique, de transparence et d’efficacité. « Elle a également l’avantage d’offrir un cadre plus lisible, plus protecteur, conforme aux ambitions du Bénin en matière de retour aux origines et de de reconnaissance des afro descendants dans la communauté nationale », précise le communiqué.

9 avril 2025 par ,