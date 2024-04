Une production cotonnière attendue à la hausse

La campagne cotonnière 2023-2024 s’annonce radieuse au Bénin. Les efforts accomplis en amont pour atteindre de meilleurs rendements en termes de production ont été rappelés par le porte-parole du gouvernement, vendredi 05 avril 2024, lors d’une rencontre avec les professionnels des médias.

Au Bénin, les deux dernières campagnes cotonnières se sont déroulées dans un contexte de conjoncture internationale due aux effets de la Covid-19 et de la guerre Russo-ukrainienne sur les intrants agricoles. Le gouvernement du président Talon a fait des efforts face à cette conjoncture, selon Wilfried Houngbédji, le porte-parole du gouvernement.

« Vous avez vu les efforts qu’on a fait pour trouver les intrants et les mettre à disposition de nos producteurs ; 14.000 F le sac de 50 kg, là où chez les voisins c’était à 28 ou 32 mille francs », a rappelé Wilfried Houngédji le vendredi 05 avril 2024.

Le gouvernement s’est inspiré des expériences de la campagne 2022-2023 pour fournir les engrais aux producteurs au titre de la campagne 2023-2024. « L’année dernière, on a fait venir les intrants, engrais particulièrement, auxquels nos producteurs n’étaient pas habitués, donc l’itinéraire d’utilisation, par endroits, n’a pas été très bien suivi et certains d’entre eux (producteurs, NDLR) ont pensé que c’est l’engrais qui était mauvais. Ce n’est pas l’engrais », a indiqué le porte-parole du gouvernement.

« (…) On (le gouvernement, NDLR) a fait en sorte cette année d’être assez proactif pour ramener essentiellement de l’urée à laquelle ils (les producteurs, NDLR) étaient plus habitués. (...) Donc, pour compter de cette campagne encore, (…) on espère que, parce qu’ils connaissent bien cet-engrais –là (urée, NDLR), l’utilisation sera également très efficiente, que les rendements, à l’arrivée, soient meilleurs encore par rapport à ce que nous avons connu », a ajouté Wilfried Houngbédji.

La campagne cotonnière s’annonce déjà radieuse, selon les derniers indicateurs du Ministère de l’agriculture. « (…) Nous sommes déjà au-delà de ce que nous avons fait pour la campagne écoulée en matière de production cotonnière. (…) Ils n’ont pas fini d’égrener mais on est au-delà de ce que la campagne dernière a donné comme résultat qui est un peu moins de 600.000 tonnes », a indiqué le porte-parole du gouvernement.

