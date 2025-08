Une procession grandiose clôture le festival des masques

Le Festival des Masques s’est achevé en apothéose, dimanche 3 août 2025 à Porto-Novo, avec la grande procession des masques sacrés et profanes. C’est en présence du Chef de l’Etat, Patrice Talon, du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola et de plusieurs autres personnalités.

Le Boulevard Lagunaire à Porto-Novo a été transformé en une scène à ciel ouvert de célébration de masques sacrés et profanes sous les applaudissements d’un public enthousiaste. Le défilé a donné à voir une impressionnante diversité de figures traditionnelles : Zangbéto, Egungun, Guèlèdè, Gounouko, et bien d’autres du Nigeria et de la Côte d’Ivoire. Chaque apparition était une performance porteuse de symboles et de mémoire. Plus qu’un simple spectacle, cette procession a été un moment fort de transmission culturelle. Le parcours, rigoureusement structuré, a permis à chaque groupe d’exprimer ses rites dans le respect des traditions.

Dans le cadre de la 2e édition du Festival des Masques à Porto-Novo, des animations ont eu lieu sur les places : Lokossa, Migan, Abessan, Dangbé Klunon Honto et Houngbo. Deux concerts géants ont mis en scène des artistes béninois de renom• La 2e édition du Festival des Masques a été aussi marquée par un colloque scientifique à l’École du Patrimoine Africain, sur le thème : « Ifá Ọ̀rúnmìlà : introduction à une épistémologie ». L’événement culturel annuel a célébré la richesse des traditions de masques du Bénin et d’autres cultures internationales.

Akpédjé Ayosso

