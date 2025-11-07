Une présélection des tests Psychotechniques Air le 22 novembre

À travers un communiqué en date du 4 novembre 2025, le Chef d’Etat-Major Général des Forces armées annonce l’organisation d’une présélection des tests Psychotechniques Air, le samedi 22 novembre 2025. C’est dans le cadre de la constitution d’un vivier de personnels susceptibles d’honorer des bourses de formation pour le compte de l’Armée de l’Air du Bénin. Les inscriptions se feront du mercredi 05 au mercredi 19 novembre 2025 en ligne. Le lien de la plateforme d’inscription est le suivant : http://psycho-tests.emaa.mil.bj. Lire les conditions.

