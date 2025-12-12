Une première édition couronnée de succès pour le Cotonou Comedy Festival

Du 1er au 6 décembre 2025, Cotonou a accueilli la première édition du Cotonou Comedy Festival, portée par le Gouvernement du Bénin à travers l’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) en partenariat avec le groupe JokeNation. Un succès éclatant qui confirme la place du Cotonou Comedy Festival soutenu par la vision gouvernementale et l’expertise de Montreux Comedy parmi les rendezvous culturels majeurs du continent africain. Lire le communiqué de presse

